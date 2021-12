Cartelle esattoriali – Marini, Forza Italia:”Serve soluzione per tutelare cittadini e imprese”

NewTuscia – “Mancano dieci giorni alla fine dell’anno e cittadini e imprese ancora non sanno cosa succederà con i milioni di cartelle esattoriali che partiranno dal primo gennaio 2022: Forza Italia sta lavorando in Parlamento e al Governo, affinché si trovi una soluzione che tuteli tutti i contribuenti. Purtroppo, ci sono forze politiche che sembrano quasi voler punire gli italiani, che nei due anni di pandemia hanno guadagnato meno: un intervento sulle cartelle esattoriali è necessario e deve valere per tutti. Siamo certi che dal Governo, sotto la spinta di Forza Italia, arriverà la risposta che cittadini e imprese si aspettano. Non si tratta di un condono immotivato, come qualcuno vuol fare credere, ma di un atto dovuto, nei confronti di una comunità che ha sofferto e ancora paga la crisi legata alla pandemia”.

È quanto dichiara Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio.