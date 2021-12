NewTuscia – VITERBO – Sono 24 i calciatori convocati da mister Punzi per Viterbese-Carrarese, gara valida per la 19a giornata del girone B di Lega Pro che si disputerà domani, alle ore 14.30, presso lo stadio “Rocchi” di Viterbo. Out gli infortunati Errico e Calcagni oltre allo squalificato Martinelli. Di seguito l’elenco completo:

Portieri

Bisogno, Chicarella, Daga

Difensori

D’Ambrosio, Fracassini, Marenco, Pavlev, Ricchi, Urso, Van Der Velden

Centrocampisti

Adopo, Alberico, D’Uffizi, Foglia, Iuliano, Megelaitis, Natale, Zanon

Attaccanti

Capanni, Murilo, Simonelli, Tassi, Volpe, Volpicelli