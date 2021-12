Spettacolo di Danza al Teatro Bianconi di Carbognano

Lo Schiaccianoci: il famoso balletto con giovani talentuosi protagonisti e la nuova Stagione 2022. Splendide occasioni per un regalo originale

NewTuscia – CARBOGNANO – Dopo molti anni di assenza ritorna sulle storiche tavole del Teatro Bianconi la grande Danza. Domenica 19 dicembre alle ore 17.00 l’A.C. Danzarte di Bassano Romano presenta Lo Schiaccianoci spettacolo di danza classica e contemporanea su musiche di Tchaivkoskj con le coreografie di A.Bianchini e U.Desantis e la Direzione Artistica di E.Bussi. Sul palco Ilenia Altobelli, Carlotta Ballanti, Alessia Dicarlo, Irene Catroppa, Vanessa Durante, Letizia Mentuccia, Chiara Pacioni, Stella Pasquali, Alice Scalici, Elisa Venturini, Giulia Vinario e Federica Vinario.

La trama è conosciutissima: è la vigilia di Natale, durante la festa, a casa di Clara, sta per succedere qualcosa di indimenticabile. I bambini ricevono alcuni doni speciali tra cui uno splendido Schiaccianoci di legno a forma di soldatino che Clara adora da subito. Al termine della festa, mentre tutti gli invitati vanno a dormire, Clara, ancora incuriosita dal suo Schiaccianoci resta sveglia a custodirlo, ma a mezzanotte… Magia… Tutti i giochi si animano, compreso lo Schiaccianoci, che dovrà combattere contro il Re dei Topi. Grazie al coraggio di Clara, lo Schiaccianoci sconfiggerà l’esercito dei topi e insieme partiranno per un viaggio fantastico. Lo Schiaccianoci, dedicato ai bambini e alle famiglie, rappresenta per tutti i ballerini, e non solo, la favola di Natale per eccellenza.

La Compagnia Danzarte nasce dopo la riapertura dal covid con l’ intento di riportare immediatamente sulla scena i giovani danzatori e l’esuberanza dei coreografi , vantando subito il grande successo di “4 Frameworks’, su musiche di Vivaldi, coreografie A. Bianchini e U. Desantis, ispirato dall’ ambientazione di Villa Giustiniani di Bassano Romano.

Un altro grande segnale di ripartenza come la nuova Stagione 2022 del Teatro Bianconi che ripartirà il 9 gennaio e vedrà 8 imperdibili appuntamenti sino al 24 aprile con due spettacoli al mese pronti a soddisfare la grande voglia di teatro del pubblico come ha dimostrato il grande afflusso di spettatori, in occasione dell’anteprima dello scorso mese, con la platea finalmente piena, sempre nel rigido rispetto delle norme sanitarie, come ormai non vedevamo da troppo tempo.

E quale migliore occasione del Natale per fare un regalo e prenotare un posto per la nuova Stagione ? La campagna abbonamenti è iniziata. Sul sito e su Facebook sono stati pubblicati spettacoli, prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che possono diventare un originale pensiero per le prossime festività e il miglior auspicio possibile per un ritorno alla vita normale.

Per venirci a trovare in massima sicurezza è importante seguire queste indicazioni: è obbligatoria la prenotazione al 340.1045098 anche WhatsApp, oppure per mail a biglietteria@teatrobianconi.it. La capienza è al 100%. L’ingresso alla sala sarà possibile solo esibendo un Super Green Pass valido e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Per permettere i necessari controlli e per evitare assembramenti si consiglia di giungere a Teatro con congruo anticipo. La sala è sanificata e areata, munita di postazioni di disinfezione delle mani.

Per ulteriori informazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098 anche usando WhatsApp.