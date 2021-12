San Lorenzo Nuovo festeggia i laureati del 2020 e del 2021

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – “Come segno di ripartenza, quest’anno siamo tornati a celebrare, nel rispetto delle misure anticovid, la consegna degli attestati al merito ai giovani che egli ultimi due anni hanno conseguito il titolo di laurea. E’ un’occasione a cui tengo, quella di festeggiare con voi quale autorità civile, perché so bene quanto sia stato impegnativo e stressante, oltre che motivo di soddisfazione, il conseguimento di un obbiettivo per cui sono stati impiegati anni di tempo e mezzi economici. Per un paese è doveroso valorizzare chi consegue tale titolo, troppo spesso sminuito. Ringrazio l’assessore Valeria Manucci, i consiglieri Simona Fabi e Samuele D’Orazio, che ci hanno permesso di essere qui oggi in quanto hanno organizzato l’evento.”

Il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini, la dirigente scolastica Luciana Billi, e la professoressa Anna Maria Fausto, docente dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo, sono stati unanimi nell’augurare e sostenere i neo laureati del paese.

La presentazione di una tesi, nel simboleggiare il culmine di un programma di formazione professionale è la sua ultima analisi e la prima vera sintesi di un tratto fondamentale della vita di uno studente. Senza saperlo, prima di iniziare a scriverla o semplicemente trovare l’argomento, la si porta dietro in una sorta di forma primitiva la cui prima bozza si compone entrando i primi giorni in ateneo, muovendosi nel nuovo ambiente culturale e sociale che pur nella diversità di aspetto, rispetto a tutto ciò che si era precedentemente sperimentato, rimane protetto e curato da professori pronti a fornire esperienza e incoraggiamento morale ai nuovi arrivati.

Così, quasi involontariamente, si percorre il proprio cammino con questa tesi che nel contempo è anche un diario personale costantemente aggiornato nel passaggio attraverso fasi diverse. Fasi entusiasmanti, difficili, impegnative che rimangono incise nei passaggi tra una frase e l’altra, tra un sottotitolo e un paragrafo: lo studio, la famiglia, gli amici, la vita in poche parole rimane tra quelle righe, notata solo da chi le ha scritte, magari. Quando si è giunti in vista di un traguardo, la laurea finalmente, inizia il momento di dare forma e senso alla tesi quanto alle emozioni attraverso cui si guarda al periodo che si sta per concludere. E’ un passo essenziale per guardare al futuro in cui le fini hanno un po’ di malinconia e gli inizi spaventano. E’ bello sapere di poter condividere queste sensazioni con chi può capirle.

“Stare di fronte a dei ragazzi è sempre un’emozione, ha spiegato la professoressa Fausto, siete il futuro, sia quello prossimo che quello lontano, e potervi festeggiare come parte integrante della comunità per dimostrarvi che non siete soli è importante. Nella mia esperienza porto i ragazzi alla laurea, li seguo e rivivo un po’ quello che hanno vissuto tutti gli studenti che sono passati per questo traguardo, perché se anche cambiano i mezzi di informazione e apprendimento le emozioni sono le stesse. La fatica in particolare è sempre quella: ci si pongono degli obbiettivi nei limiti delle proprie forze e si fa di tutto per raggiungerli con caparbietà, senza lasciarsi scoraggiare dalle difficoltà, anzi, guardare a esse come a un insegnamento per la vita, perché anche dopo ci saranno altri obbiettivi. Sono un modo di temprarsi alle future avversità, ad acquisire gli strumenti per affrontarle e imparare ad andare oltre l’istante, oltre il tutto e subito, mettendo in campo costanza e impegno. Siamo qui anche per celebrare lo scioglimento di quella sensazione di ansia, per tutto il tempo visibile negli occhi dei ragazzi durante la tesi che in tempi normali si discute in presenza di molte persone, nella bellissima espressione dello sguardo progressivamente più rilassato e infine entusiasta nei loro occhi, nel rendersi conto del superamento dello Scoglio “.

La cerimonia di oggi, svoltasi nella sala consigliare del comune di San Lorenzo Nuovo, è stata il simbolo della vicinanza della comunità ai suoi giovani meritevoli, perché dopo la laurea spesso arriva un po’ di paura per quello che verrà. Il porto da cui si è salpati non sembra più così lontano e il lavoro, con tutta la sua pesante mole, non sembra poi tanto sterminato davanti ai nuovi orizzonti. Il mondo cambia di giorno in giorno e poco alla volta si torna ad un nuovo inizio in cui si è ancora quelli appena arrivati che hanno tanto da imparare.

Uno dei cambiamenti più impegnativi da gestire è stato fornito dalla pandemia, come il dirigente scolastico Luciana Billi ha sottolineato, con l’introduzione della didattica a distanza che ha tolto la possibilità a tutti gli studenti in generale e a quelli presenti nel caso particolare, di condividere il momento della discussione con le persone più care, un momento da sempre memorabile in tutti i suoi aspetti. “E’ impagabile e la pandemia lo ha sottratto per molto tempo a loro, alle famiglie e anche agli insegnanti che li hanno seguiti con non minore intensità; questa cerimonia è un modo per riprenderci almeno una porzione di tutto questo. I ragazzi presenti, sono il futuro ed è giusto che le istituzioni siano presenti e pronte a investire su coloro che sono una risorsa più che preziosa per tutto il territorio. Il periodo della consegna dei diplomi in questa sala coincide come nelle occasione precedenti, con il Natale; che sia una aspetto positivo ulteriore, in un periodo di per se festivo, farvi sapere che il lavoro che tanto si cerca e di cui si sente spesso parlare come di una meta lontana, può invece essere a portata di mano se si scopre dove guardare: posso dire che anche nella scuola, per esempio, si è alla ricerca di personale qualificato che spesso non viene reperito se non in tempi più lunghi di quanto le circostanze richiederebbero”.