Domenica 19 dicembre 2021 – ore 18.00

NewTuscia – VITERBO – I Figuranti de “La Contesa” del Comitato Centro Storico di Viterbo eseguono la rappresentazione del Presepe Medioevale nella Chiesa dei S.S. Valentino ed Ilario (Villanova) a Viterbo, domenica 19 dicembre 2021 alle ore 18,00, con la partecipazione della Corale di S. Maria della Grotticella di Viterbo, diretta da Giuseppe Moscaroli, accompagnamento all’organo del Maestro Cristina Castagnoli e alla tromba Roberto Lazzaretti. L’ingresso è gratuito.

La rappresentazione illustra la possibile iniziazione della tradizione del presepio a Viterbo, nel tempo medioevale, grazie all’opera della santa giovinetta di Viterbo, S. Rosa, su ispirazione di S.Francesco che già nel 1223 aveva iniziato la storia presepistica con la prima rievocazione avvenuta nel paesino di Greccio, nei monti dell’Appennino di Rieti.

E’ un’opera di pura fantasia che vuole valorizzare il presepio come la valida rappresentazione del simbolo di pace ed unità tra le persone, in un mondo diviso dalle lotte e dagli odi. Infatti l’ambientazione riporta Viterbo all’epoca in cui la lotta tra i poteri papale ed imperiale aveva reso invivibile il clima esistente nella città: padri contro figli, fratelli contro fratelli. Solo la voce di Rosa, che chiedeva di posare le armi ed amarsi come dettato dal messaggio di Gesù Cristo, era l’unica voce in contrasto che risuonava nelle vie. Gli abitanti della città si dovranno spogliare delle vesti abituali e rivestirsi in un modo nuovo e semplice come dovrebbe essere il proprio animo per riunirsi in pace davanti al santo Bambinello. I testi e la regia sono di Giancarlo Bruti.

L’appuntamento per la giornata di domenica 19 dicembre è l’occasione di offrire una rappresentazione che vuole unire il valore mistico del presepe con l’armonia delle musiche e dei canti tradizionali in un contesto medioevale unico, particolare e bello che offrono i centri abitati della Tuscia Viterbese