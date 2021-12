Il Punto sul campionato di Serie C Girone C dopo la 18° Giornata d’Andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Il Monterosi di Mr. Leonardo Menichini dopo l’importante successo interno per 1-0 sulla Fidelis Andria che ha permesso ai biancorossi di portarsi a quota 19 punti in classifica, a pochi punti dal centro classifica affronteranno domani in trasferta la compagine del Latina nel Derby Laziale del giorne C. I biancorossi stanno ritrovando la marcia dei giorni migliori e si recheranno a Latina con il chiaro intento di fare risultato per proseguire la marcia verso le zone tranquille della classifica. I neroazzurri nella scorsa stagione in Serie D furono l’unica compagine che cercò di tenere testa alla formazione allora guidata dal bravo Mr.David D’Antoni, che al termine della stagione vinse in modo strameritato il campionato. I neroazzurri pontini sono reduci dal prezioso pareggio a reti inviolate sul difficile campo del Monopoli e stazionano a quota 21 punti sopra di due lunghezze dal Monterosi.

Una partita che si prospetta equilibrata con il Monterosi che aspira a far sua l’intera posta in palio, in attesa del girone di ritorno che si prospetta molto intenso ed impegnativo. Il Catanzaro di Mr.Vivarini dopo l’importante successo esterno per 2-1 sul Campobasso ospiterà in casa allo stadio Ceravolo la Vibonese attuale fanalino di coda del girone, insieme al Messina.

Si tratta di un derby calabrese, molto importante per entrambe le compagini: per la Vibonese reduce dalla sconfitta interna per 1-0 ad opera dell’Avellino, mentre per i giallorossi del Catanzaro, che sono attualmente terzi in classifica a 31 punti in coabitazione con l’Avellino e Monopoli ad un solo punto dalla seconda posizione occupata dal Palermo e Turris.

L’Avellino compagine irpina in grande spolvero dopo il successo sul campo della Vibonese 1-0 ospiterà allo stadio Partenio il Foggia di Mr.Zeman, reduce dal successo interno per 1-0 sulla Virtus Francavilla, una partita di cartello tra due compagini che aspirano a posizioni di vertice.

La Virtus Francavilla di Mr Taurino, ex trainer della Viterbese lo scorso anno, ospiterà in casa la Juve Stabia che a sua volta ha regolato in casa per 3-0 il Potenza, una partita interessante tra due compagini che aspirano ad un posto al sole nella graduatoria per i Play-Off.

Il Monopoli dopo il pareggio interno a reti inviolate con il Latina viaggerà alla volta d’Andria, dove giocherà in trasferta. Si tratta del Derby Pugliese, con la Fidelis Andria attuale ultimo in classifica in coabitazione con il Messina a quota 13 punti in classifica.

Una gara che nonostante il divario di classifica tra il Monopoli e la Fidelis Andria di ben 18 punti è molto più incerta ed equilibrata di quanto si pensi.

Il Picerno, vera sorpresa di questo girone, si è imposto sul proprio campo per 5-3 sulla Paganese, i rossoblù lucani giocheranno sul campo del Taranto che è reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo della capolista Bari.

Una partita molto equilibrata questa tra il Taranto ed il Picerno, con il Taranto che avrà dalla sua il fattore campo e l’apporto del suo pubblico sempre numeroso e caloroso.

La Turris si è imposta per 5-0 sul proprio campo sul fanalino di coda Messina; i corallini campani saranno impegnati nel Derby campano con la Paganese, una gara difficile con la Turris seconda in classifica, ma con la Paganese che vorrà riscattarsi dal 5-3 subito sul campo del Picerno.

Il Catania dopo il prezioso successo per 2-0 nel Derby Siciliano con il Palermo che ha dato la carica a tutto l’ambiente Etneo, i rosso-azzurri etnei saranno impegnati in trasferta sul campo del Messina in piena crisi dopo il 5-0 subito sul campo della Turris.

I giallorossi messinesi devo riscattarsi dopo questa pesante sconfitta e con la classifica che preoccupa non poco, anche il cambio di panchina con l’avvento di Mr.Capuano, non ha sortito gli effetti sperati in casa messinese.

Il Palermo dopo la sconfitta per 2-0 nel Derby Siciliano con il Catania, ospiterà allo stadio Barbera il Bari, attuale capolista del girone, uno scontro diretto al vertice tra due Big del campionato, una partita quasi fondamentale per entrambe: per il Palermo che è secondo in classifica a 32 punti, ma a ben otto lunghezze dal Bari, mentre per i biancorossi pugliesi per mantenere inalterato il cospicuo distacco di ben otto lunghezze dai siciliani.

Il Potenza, impelagato nella lotta per la salvezza con 15 punti in classifica, dopo il 3-0 subito sul campo della Juve Stabia, riceverà la visita del Campobasso, a sua volta sconfitto in casa per 2-1 dal Catanzaro.

Una partita importante in chiave salvezza per entrambe le compagini: i molisani stazionano a quota 18 punti in classifica mentre i lucani hanno 15 punti.

Un girone C molto combattuto dove ci sono molte compagini blasonate ed ambiziose che aspirano al salto di categoria e con una lotta per la salvezza alquanto equilibrata.

Il Girone di ritorno si prospetta molto interessante e dall’esito ancora incerto visto l’equilibrio che regna in questo raggruppamento, il mercato di Gennaio sarà decisivo per le sorti delle varie compagini.

RISULTATI DELLA 18° GIORNATA D’ANDATA

MONTEROSI-FIDELIS ANDRIA 1-0

TURRIS-MESSINA 5-0

PICERNO-PAGANESE 5-3

BARI-TARANTO 3-1

MONOPOLI-LATINA 0-0

VIBONESE-AVELLINO 0-1

CATANIA-PALERMO 2-0

FOGGIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

CAMPOBASSO-CATANZARO 1-2

JUVE STABIA-POTENZA 3-0

CLASSIFICA

BARI 40

TURRIS 32

PALERMO 32

MONOPOLI 31

AVELLINO 31

CATANZARO 31

FOGGIA 27 (-4)

VIRTUS FRANCAVILLA 27

PICERNO 26

JUVE STABIA 25

TARANTO 24

CATANIA 23 (-2)

LATINA 21

PAGANESE 20

MONTEROSI 19

CAMPOBASSO 18

POTENZA 15

FIDELIS ANDRIA 13

MESSINA 13

GARE IN PROGRAMMA DOMANI 19° GIORNATA D’ANDATA

MESSINA-CATANIA

AVELLINO-FOGGIA

CATANZARO-VIBONESE

FIDELIS ANDRIA-MONOPOLI

LATINA-MONTEROSI

PAGANESE-TURRIS

PALERMO-BARI

POTENZA-CAMPOBASSO

TARANTO-PICERNO

VIRTUS FRANCAVILLA-JUVE STABIA