Il Punto sul Campionato di Serie C Girone B dopo la 18° Giornata d’Andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese dopo il prezioso pareggio a reti inviolate in trasferta sul neutro di Pontedera con il Montevarchi, domani affronterà in casa la Carrarese di Mr.Di Natale, reduce dal pareggio a reti inviolate ottenuto nel recupero con la Lucchese.

La partita di domani rappresenta un crocevia importantissimo per il prosieguo del campionato dei gialloblù che devono per forza vincere per mantenere viva la fiammella della speranza della salvezza. La Viterbese ha denotato dei miglioramenti in fase difensiva infatti, nella partita con il Montevarchi, a parte la sfuriata iniziale dei rossoblù toscani nei primi 25min di gara, i ragazzi di Mr.Punzi hanno preso le misure agli attaccanti del Montevarchi, che poi non hanno creato più pericoli dalle parti del portiere Daga, anzi è stata la Viterbese a fare la partita sfiorando alla fine del primo tempo la rete con il centrocampista Adopo che da buona posizione ha concluso in porta mandando di poco fuori dai pali della porta della compagine Valdarnese e all’inizio della ripresa con il clamoroso palo colpito da Volpicelli che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita.

Domani la gara con gli Apuani della Carrarese si prospetta molto difficile, reduci da due pareggi consecutivi in casa con il Cesena 1-1 e poi il pareggio a reti inviolate in trasferta nel recupero di mercoledì scorso con la Lucchese a Lucca, stazionano a quota 22 punti in classifica in una zona tranquilla, potendo giocare in scioltezza senza assilli a differenza della Viterbese che deve per forza vincere. I gialloblù dovranno fare a meno del difensore centrale Martinelli che verrà squalificato per somma d’ammonizioni, un’assenza pesante nel reparto difensivo di Mr.Punzi, ma le alternative possibili sono l’impiego di Marenco o di Junior Van Der Velden, quest’ultimo può essere impiegato all’occorrenza come terzino sinistro.

Il presidente della Viterbese Marco Arturo in questi giorni si è lamentato molto con la stampa locale per le eccessive critiche ricevute a causa della deludente stagione della Viterbese senza contare che nei giorni scorsi c’è stato l’atto teppistico da condannare nella maniera più assoluta subito alla autovettura di un dirigente della Viterbese a cui sono state tranciate le gomme, un brutto episodio decisamente da condannare, su cui si è aperta una indagine da parte della Autorità Giudiziaria.

L’Olbia, altra compagine impegnata nella lotta per la salvezza dopo il pareggio interno a reti inviolate con la Fermana, giocherà in trasferta sul campo del Grosseto; i biancorossi maremmani sono penultimi a 14 punti in coabitazione con la Pistoiese e sono reduci dal pareggio a reti inviolate sul campo della Lucchese.

Il Grosseto deve quindi cercare di vincere per cercare di togliersi dalle sabbie mobili della classifica, anche se l’Olbia è un avversario da prendere con le molle.

Il Montevarchi dopo il pari interno con la Viterbese viaggerà alla volta di Gubbio dove incontrerà la compagine umbra guidata da Mr.Torrente, reduce dalla sconfitta di misura per 3-2 sul campo del Modena, dove i rossoblù umbri hanno tenuto testa alla forte compagine emiliana. Una gara aperta a qualsiasi risultato visto il grande equilibrio di forze in campo, con il Gubbio leggermente favorito per il fattore campo.

Il Cesena, dopo il pareggio esterno 1-1 sul campo della Carrarese, riceverà la visita tra le mura amiche del Siena reduce dalla sconfitta interna per 1-0 ad opera del Pontedera, che ha fatto scivolare i bianconeri senesi a centro classifica.

Il Cesena deve provare a fare bottino pieno per non perdere contatto dal duo di testa (Reggiana e Modena) che viaggiano a braccetto in vetta alla classifica: il distacco è di 6 punti e comincia ad essere importante.

La Lucchese, dopo due pareggi interni a reti inviolate con il Grosseto e Carrarese, viaggia alla volta di Pistoia per rincontrare la Pistoiese in un Derby toscano che si prospetta molto interessante in quanto la Pistoiese in settimana ha cambiato allenatore: ora in panchina degli arancioni toscani di Pistoia c’è Mr.Lopez.

Una partita difficile per la Pistoiese, che reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Pescara deve risalire la china del penultimo posto in classifica preoccupa molto.

Il Teramo, dopo la pesante sconfitta per 4-0 in casa rimediata con l’Ancona-Matelica, giocherà in trasferta sul campo della capolista Reggiana reduce dal colpaccio esterno per 1-0 sul difficile campo della Virtus Entella: una gara difficilissima per i biancorossi abruzzesi che attraversano un momento difficile a livello di classifica e di risultati oltre alle vicende societarie.

Il Modena reduce dopo il successo interno per 3-2 sul Gubbio, viaggia alla volta della Toscana per incontrare il Pontedera; i granata toscani con il morale alto dopo l’impresa corsara di Siena dove si sono imposti per 1-0, cercheranno di rendere la vita difficile alla co-capolista Modena di Mr.Attilio Tesser.

L’Ancona-Matelica dopo il brillante successo per 4-0 sul campo del Teramo, giocherà in casa ricevendo la visita della Vjs Pesaro, reduce dal pari interno a reti inviolate con l’Imolese. Si tratta di un Derby marchigiano che ritorna dopo molti anni d’assenza, i dorici attraversano un buon momento e sperano di allungare la striscia positiva di risultati per cercare di scalare la classifica in chiave Play-Off, per la Vjs Pesaro che staziona a quota 24 punti per coltivare l’ambizione di entrare nei Play-Off.

La Fermana dopo il prezioso pareggio sul campo dell’Olbia ospiterà in casa l’ambiziosa Virtus Entella reduce dalla sconfitta interna per 1-0 ad opera della Reggiana.

La Fermana deve fare risultato per cercare di uscire dalla zona calda della classifica anche se la Virtus Entella è certo un avversario di grosso calibro con un grande potenziale tecnico.

L’Imolese altra compagine in lotta per la salvezza dopo il buon pareggio di Pesaro, ospiterà in casa il Pescara reduce dal successo interno per 2-0 con la Pistoiese un test difficile per i rossoblù romagnoli che attraversano un momento delicato e che stazionano a quota 18 punti al quart’ultimo posto in classifica. Il girone di andata volge al termine ed è tempo di bilanci per le formazioni di questo girone che aspettano il mercato di Gennaio per rinforzarsi per il rush finale.

RISULTATI DELLA 18° GIORNATA D’ANDATA

OLBIA-FERMANA 0-0

MONTEVARCHI-VITERBESE 0-0

CARRARESE-CESENA 1-1

LUCCHESE-GROSSETO 0-0

MODENA-GUBBIO 3-2

PESCARA-PISTOIESE 2-0

SIENA-PONTEDERA 0-1

TERAMO-ANCONA-MATELICA 0-4

VJS PESARO-IMOLESE 0-0

VIRTUS ENTELLA-REGGIANA 0-1

CLASSIFICA

REGGIANA 42

MODENA 42

CESENA 36

VIRTUS ENTELLA 29

PESCARA 28

ANCONA-MATELICA 28

VJS PESARO 34

LUCCHESE 24

PONTEDERA 24

SIENA 23

GUBBIO 23

CARARRESE 22

OLBIA 21

MONTEVARCHI 21

TERAMO 19

FERMANA 19

IMOLESE 18 (-2)

PISTOIESE 14

GROSSETO 14

VITERBESE 12

GARE DI DOMANI 19° GIORNATA D’ANDATA

GROSSETO-OLBIA

VITERBESE-CARRARESE

ANCONA-MATELICA-VJS PESARO

CESENA-SIENA

FERMANA-VIRTUS ENTELLA

GUBBIO-MONTEVARCHI

IMOLESE-PESCARA

PISTOIESE-LUCCHESE

PONTEDERA-MODENA

REGGIANA-TERAMO