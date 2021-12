Orte. Le Conferenze di Palazzo Roberteschi

La storia della città attraverso i suoi libri. Conversazione di Nadia Proietti oggi sabato 18 dicembre in diretta streaming

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Per il ciclo delle “Conferenze di Palazzo Roberteschi” la dott.ssa Nadia Proietti, rappresentante dell’ “Accademia dei Signori Disuniti della Città di Orte 1692” nell’Ente Ottava Medievale terra’ oggi sabato 18 dicembre alle ore 17, in diretta streaming, la conversazione “ I Libri che hanno fatto la storia di Orte”.

La conferenza di oggi potrà essere seguita in streaming sul sito www.ottavamedievale.it. Verranno illustrate le varie fonti archivistiche e librarie originali da cui è stata tratta la storia di Orte: gli storici Lando Leoncini e Giusto Fontanini ed alcune “carte sciolte”. Verrà inoltre condotto uno studio filologico sui testi.

I testi citati da Nadia Proietti sono conservati negli Archivi Storici Civico ed Ecclesiastico Diocesano e nella Biblioteca Specializzata dell’Ente Ottava Medievale diretta da Abbondio Zuppante. La relatrice ne illustrerà, tra gli altri particolari, le tecniche di impaginazione, lo “specchio scriptorium” e la forma grafica.

Nel corso della Conversazione Nadia Proietti avrà modo di descrivere un incunabulo (primo prodotto dell’arte della stampa, dalle origini al 1500 incluso, modellato sull’esempio dei manoscritti) depositato in archivio, che non tratta di Orte, ma che risulta particolarmente interessante in quanto da considerare un “libro in…. “culla”.