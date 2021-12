Lo Sci Club Viterbo 97 riparte con nuovo vigore

NewTuscia – VITERBO – In vista della stagione 2021-2022, dopo due anni di rallentamento dell’ attività per via della pandemia , oltre che alla partecipazione alle gare regionali con i giovani maestri di sci, F ,Mirali, A. Troncarelli e la squadra master composta da G. Bacheca S. Ercoli , A Landi, Pietrini G. Perugi S, Cipriani L. Paci P. Ceccaroni C, Nepi C. Mancinelli M Caporossi A. il senior A. Speranza sono previsti corsi di avviamento per giovani fino ai 14 anni di età che saranno tenuti dai giovani maestri di sci Viterbesi Flavia Miralli e Giorgio Troncarelli da Domenica 9 Gennaio 2022 nelle località appenniniche con la presenza di neve che quest’anno si preannuncia abbondante.

Notevole successo sta avendo la campagna di tesseramento che vede già oltre 60 iscritti, in considerazione che la tessera FISI offre assicurazione infortuni e responsabilità civile obbligatoria per chi accede alle piste di sci con il Decreto legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021.

Nel mese di Novembre sotto la guida della Maestra di sci Viterbese Flavia Miralli 15 soci si sono allenati a Cervinia sul Plateau Rosà, dove hanno avuto la fortuna di trovare anche il mitico Cristian Ghedina che è stato immortalato in una foto ricordo.

E’ prevista inoltre un Campionato Provinciale Viterbo di sci che si svolgerà sul Monte Amiata, con la partecipazione di tutti gli iscritti delle società della Provincia di Viterbo.

Inoltre per il 2022 anno del compimento del 25 anno di vita del club già insignito già dello sci d’argento al merito FISI ,il Presidente Stefano Zucchi e tutto il consiglio del club annuncia una giornata di festeggiamenti con la presenza di una campionessa dello sci e olimpionica italiana.