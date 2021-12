La Maury’s Com Cavi Tuscania a caccia del poker con Massa Lubrense

NewTuscia – TUSCANIA- Ultima trasferta del girone di andata per la Maury’s Com Cavi Tuscania in campo domenica sera al Palasport Alfonso Criscuolo di Agerola (NA) per affrontare Shedirpharma Massa Lubrense.

Dopo un faticoso avvio di stagione la squadra della penisola sorrentina sembra aver trovato nelle ultime giornate una condizione ottimale che l’ha portata a superare Modica e Galatina, entrambe per 3 a 1, e domenica scorsa a battere in trasferta addirittura Aci Castello al tie-break. Attualmente, occupa l’ottava posizione in classifica con 14 punti, sette in meno di Tuscania, terza.

“Loro sono sicuramente una buona squadra -presenta l’incontro il centrale Federico Menichetti– e anche se ad inizio hanno fatto un po’ fatica ora hanno ritrovato la condizione. Da neopromossa si doveva sicuramente un po’ adattare al livello ma in queste ultime partite hanno dimostrato di essere assolutamente una squadra più che valida col punto di forza di maggior rilievo in Lugli, l’opposto. Da tenere d’occhio anche gli schiacciatori Fantauzzo e Sorrenti che sono due schiacciatori completi, e sicuramente anche Pilotto al centro, che è un ottimo elemento per la categoria. Per quanto riguarda noi, abbiamo lavorato bene in settimana, ci siamo riposati un po’ dopo il tour de force delle tre partite la settimana scorsa e andiamo là sicuramente carichi per continuare la striscia di vittorie; bisognerà essere bravi a mantenere alti il ritmo e la concentrazione”.

La probabile formazione dei padroni di casa: capitan Aprea al palleggio in diagonale con Lugli, Deserio e Pilotto al centro, Fantauzzo e Sorrenti in posto quattro, Denza libero.

Arbitri dell’incontro i signori Danilo De Sensi e Antonio Gaetano.

Diretta Legavolley.tv a partire dalle 18.

Tuscania Volley

Foto Luca Laici