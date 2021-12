Etruschorus, il coro in un concerto natalizio

NewTuscia – TARQUINIA – Concerto natalizio tra canti musica dal vivo e il Natale raccontato dagli scrittori, assicurata un’atmosfera ad hoc grazie al coro Etruschorus il 19 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Rossella Falk. L’evento nasce da un’idea di Laura Santi ed è organizzato dalla Sound Garden e la NOM che hanno unito la passione della musica per uno spettacolo suggestivo. L’evento è patrocinato dal Comune di Tarquinia.

Tarquinia – “Siamo tutti molto felici di poter tornare a cantare dal vivo, per il tradizionale concerto di Natale – riferisce il direttore del coro, il Maestro Luca Purchiaroni – L’anno scorso eravamo soli nel teatro, collegati via streaming , ma questa volta, con il pubblico, sarà sicuramente più emozionante. Non vediamo l’ora di farvi sentire i nuovi brani , che si arricchiscono della presenza di musicisti del calibro di Andrea Brunori (pianoforte), Anthony Caruana (chitarra elettrica) , Fabio Caponi (basso elettrico) ed Emanuele Tienforti (batteria)”. “Ma questa – continua Luca Purchiaroni – non è la sola novità, perché ci saranno anche storie natalizie scelte ed interpretate da Elena Biagiola , con musiche eseguite al violino da Flavia Morra . Tutti validissimi professori che insegnano alla Sonus , nuovo polo musicale tarquiniese che ha unito le forze della Sound Garden con la NOM”. “Quest’anno non ci sarà la nostra carissima amica e Maestra Laura Santi a dirigere il coro come sempre , ma da lei, che è l’ideatrice di questo evento , che si ripete tutti gli anni dal 2009 , prenderemo la forza per fare del nostro meglio”. I biglietti hanno il costo di 5 euro (gratis sotto i 18 anni ) prevendite presso l’Info point di Tarquinia .