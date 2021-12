Confael, gravi criticità nella sanità laziale

NewTuscia – VITERBO – In data odierna, su convocazione della Segretaria Regionale Lazio, Emanuela Cionco, congiuntamente al segretario Provinciale di Viterbo, Alessandro Stella, si sono riunite le Segreterie Regionale e Provinciale del Comparto Sanità, alla presenza del Segretario Nazionale, Egidio Gubbiotto, con la partecipazione del Segretario Nazionale Comparto Disabilità, Fabio Barzellotti e del Segretario Nazionale della Ricerca Scientifica, Valerio Oliva.

È presente, inoltre, il legale del Sindacato, Avvocato Marco Floresta.

Nell’ampio dibattito sono state affrontate:

● Criticità nella Sanità Regionale e Provinciale, con particolare riguardo alla carenza cronica del personale relativa a tutte le figure professionali sanitarie, dovuto sia alle non sufficienti assunzioni, sia alla non funzionale assegnazione/organizzazione del suddetto;

● Demansionamento del personale;

● Assenza di meritocrazia trasversale in tutti i contesti;

● Scarsa qualità dei servizi offerti dalle ditte appaltatrici;

● Inadeguata/insufficiente manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dei locali e presidi a cui afferisce l’utenza

Nonostante il consueto ostruzionismo, della Direzione Strategica della ASL di Viterbo, nei confronti di questa O.S., si rinnova la disponibilità ad eventuale collaborazione costruttiva volta alla soluzione delle criticità sopracitate.