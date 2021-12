Fino al 9 gennaio torna Vellerano Incantata

Musica all’aperto, una rassegna corale, borgo illuminato, visite guidate e street food.

Ecco il programma del primo week end di una delle manifestazioni più rappresentative e tradizionali del periodo natalizio della Tuscia viterbese.

Giunta ormai alla settima edizione, fino al prossimo 9 gennaio torna Vallerano Incantata: una delle manifestazioni più rappresentative e tradizionali del periodo natalizio della Tuscia viterbese.

NewTuscia – VALLERANO – L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione Lazio, è organizzata dal Comune di Vallerano, dall’associazione Kalipè, dal Comitato festeggiamenti San Vittore Martire e dall’associazione Madonna del Ruscello.

Come negli anni trascorsi, il centro storico valleranese, quasi esclusivamente pedonale, le suggestive vie, le piazze, gli edifici storici e le chiese saranno avvolti da un’atmosfera magica e suggestiva. Le facciate dei principali monumenti verranno illuminate, in maniera scenografica, con l’obiettivo di rendere ancora più “incantato” l’antico borgo, valorizzandone il patrimonio culturale, artistico e monumentale. E, sempre come da tradizione della comunità, saranno esposti numerosissimi presepi, all’esterno delle case, nelle piazzette ed all’interno di chiese ed edifici.

Ad arricchire il programma dell’edizione 2021, una rassegna di musica corale con diversi concerti di compagini che esibiranno, con repertori sacri dal medioevo al Gospel, nelle chiese del paese. Le altre esibizioni musicali invece saranno itineranti, privilegiando i luoghi aperti dove si potrà partecipare alle attività e degustare i dolci e i vini locali

Quasi tutte le attività quest’anno saranno, infatti, proposte all’aperto per venire incontro alla necessità di contenere la diffusione del contagio da COVID-19. Le botteghe artigianali e le proposte enogastronomiche, diffuse nel borgo, permetteranno di evitare gli assembramenti e, nel contempo, inviteranno a conoscere angoli e scorci di grande impatto emozionale, curati da decorazioni naturali che richiamano all’identità culturale del posto.

Ricco il programma delle iniziative che riguardano il week end in corso, a partire da oggi pomeriggio, sabato 18 dicembre, con la possibilità di visitare presso la sala Bigiaretti la mostra di foto e Poesia “L’Immagine dell’Anima” di Marina Rosati e Fabrizio Sanapo, ma anche di vedere le botteghe artigianali nel Centro storico, di degustare prodotti tipici locali, e di ammirare la mostra di pittura, disegno e audiovisivi del Liceo artistico Midossi presso la teca dell’ospedale in piazza dell’Oratorio.

Sempre oggi, alle 18, alla chiesa di sant’Andrea, per la rassegna “Vallerano In…Canto”, si terrà il concerto “Seguite la Stella” dell’insieme vocale femminile Daltrocanto, diretto da Elisabetta

Bertini, con la voce recitante di Giovanni Rago.

Domani, domenica 19 novembre, si parte alle ore 10,30, nell’area Bambini “La Fattoria a Natale”, con i laboratori creativi per bambini, i racconti e letture interattive, a cura de Il Cerchio verde. Dalle 10, al via anche la caccia al tesoro fotografica “Alla scoperta di Vallerano e i suoi dettagli” che anticipa le visite guidate per le chiese e il borgo, che avranno inizio alle 14,30, e il ritorno dei laboratori creativi per bambini, che si svolgeranno dalle 15 alle 17.

Dalle 14,30, inoltre, sarà poi possibile seguire i Musici Viatores e ascoltare la loro musica antica- itinerante nel borgo. Alle ore 17 verrà effettuata una visita guidata nella cantina Onofri, mentre, per chi non vuole rinunciare alle tradizioni natalizie, alla stessa ora si svolgerà una tombolata presso la Bettala di San Vittore.

E questo è solo il programma del promo week end di Vallerano incantata!