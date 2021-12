Il video del brano, ideato e interpretato da Ilaria And e’ diretto dal giovane Tommaso Trombetta

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – Nel videoclip di ‘Brandon Lee’, nuovo singolo del cantautore pugliese Inigo, il video del brano, ideato e interpretato da Ilaria And, e’ diretto dal giovane regista Tommaso Trombetta.

Dopo l’anteprima su All Music Italia è disponibile su YouTube il videoclip di ‘Brandon Lee’, nuovo singolo del cantautore pugliese Inigo. In questa canzone Inigo omaggia gli anni ’90, quelli della sua giovinezza, e lo fa ricordando il Festivalbar, gli Sms sul cellulare, gli eroi calcistici dell’epoca e come da titolo, Brandon Lee, il leggendario attore figlio di Bruce Lee morto per un incidente sul set de “Il Corvo”.

Anche il video del brano, ideato e interpretato da Ilaria And e diretto da Tommaso Trombetta, rimanda lo spettatore a quel periodo, strizzando l’occhio alle scene memorabili dei video di grandi hit come ‘Torn’ di Natalie Imbruglia, ‘Ironic’ di Alanis Morissette e ‘Bitter Sweet Symphony’ dei Verve.

In relazione all’ideazione del video e al suo concept visivo Il regista Tommaso Trombetta dichiara: “L’obiettivo era di aggiungere delle nuove sfumature al brano pur restando ancorati al mood dello stesso. Quindi non mostrare gli elementi nostalgici citati da Inigo nella canzone ma inserirne di nuovi, completando così il puzzle e mettendolo in qualche modo ancora più a fuoco.”

Tommaso Trombetta è un filmmaker e sceneggiatore italiano. Lavora per alcune agenzie pubblicitarie, aziende e case di produzioni indipendenti. Ha studiato regia e sceneggiatura alla Roma Film Academy e alla New York Film Academy. Ha scritto e diretto due cortometraggi e diversi video musicali che sono stati selezionati e premiati da vari festival nazionali e internazionali. Il suo cortometraggio ‘L’ultima scelta’ si è classificato primo all’VIII Premio Nazionale Alberoandronico e il suo video musicale ‘La tesi del coraggio’ ha vinto il Premio Speciale della Giuria al Roma Videoclip 2018. Ha inoltre realizzato video pubblicitari e aziendali per importanti clienti come il Ministero Italiano degli Affari Esteri, BNP Paribas, Open Fiber, l’Ufficio del Turismo Spagnolo e molti altri. Tra il 2020 e il 2021 ha vissuto a Londra dove ha lavorato come aiuto regista in diversi film. Attualmente è impegnato nella preparazione di un nuovo cortometraggio e di un documentario.