Tre nuovi impianti fotovoltaici intorno a Viterbo, Ciambella: “Serve che il Comune verifichi subito”

NewTuscia – VITERBO – Mentre l’amministrazione Arena non ha ancora realizzato quel piano vincolistico con le aree non idonee all’installazione di grandi impianti Fer (rinnovabili industriali), continuano a piovere sul nostro territorio nuove istanze per la realizzazione di campi fotovoltaici. Le ultime riguardano un impianto da 135 ettari tra Grotte Santo Stefano e Celleno, un impianto da 70 ettari dalle parti di Castel d’Asso (ve ne ho parlato ieri) e un impianto da 10 ettari vicino al carcere di Mammagialla.

Ho riportato ancora una volta la questione in Consiglio con una interrogazione. Oltre alla questione fotovoltaico, ho chiesto se gli uffici sono a conoscenza di eventuali progetti di “mega eolico” (vedi Tuscania con torri alte più di 200 metri o Castel Giorgio, appena oltre il confine provinciale) anche sul nostro territorio comunale. Sotto il mio intervento. Buon ascolto a chi sarà interessato.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219837558630536&id=1267288076