Tarquinia, gli eventi natalizi nel weekend del 18 e 19 dicembre

NewTuscia – TARQUINIA – Un weekend per tuffarsi nell’atmosfera di Natale e per completare la corsa ai regali: Tarquinia si conferma il posto speciale di questa stagione festiva e nel fine settimana che inizia è pronta ad accogliere cittadini e turisti con tanti appuntamenti curiosi, oltre che con tanti negozi che brillano di vetrine ricche di idee e sorprese.

Sono circa cento le attività commerciali della città che apriranno le porte per offrire tante opportunità di shopping, per se stessi o per le persone care. Ma ad attirare sotto le torri di Tarquinia sono anche le numerose iniziative pensate dal Comune di Tarquinia e dai DiVini Commercianti.

Tra le luci e gli addobbi che accendono la città di magia natalizia, sabato 18 e domenica 19 dicembre saranno in città tanti protagonisti dell’atmosfera delle feste. A partire da Babbo Natale che, con i suoi elfi, è pronto ogni pomeriggio a raccogliere le letterine girando con la Posta mobile per le vie e le piazze di Tarquinia.

E mentre ci si aggira per i mercatini di Natale tra via Garibaldi e via Umberto I, non mancherà la musica: sabato 18 alle ore 17 concerto della banda Giacomo Setaccioli all’alberata Dante Alighieri, mentre domenica l’entusiasmo della Pink Puffers Street Band contagerà le vie del centro storico.

Tra chi pattina al piazzale Europa, chi si fa un selfie sotto la stella cometa gigante di piazza Cavour e chi passeggia godendosi le bellezze della città, questi giorni a Tarquinia sono una vera e propria magia!