Subito operativo l’indirizzo turistico di Valentano

È stata sottoscritta oggi la convenzione tra il Presidente della Provincia Pietro Nocchi e il Sindaco Stefano Bigiotti per rendere da subito operativa la sede distaccata del nuovo Istituto tecnico-economico ad indirizzo turistico nel comune di Valentano.

Attraverso la stipula della convenzione si conclude così il lungo percorso di concertazione che aveva già visto premiare il territorio della Tuscia con la deliberazione della razionalizzazione scolastica in previsione dell’apertura della scuola Alberghiera a Bagnoregio e del l’Istituto tecnico a Valentano.

“Non posso che ringraziare il Presidente Nocchi” ha dichiarato il Sindaco di Valentano “come anche sono grato ai Consiglieri Giulio Marini e Eugenio Stelliferi, alla Dirigente scolastica Paola Adami e al Sindaco di Bagnoregio, Luca Profili. Grazie a tutti loro per aver fortemente voluto e contribuito, a vario titolo, alla realizzazione di questo importante risultato, che amplia considerevolmente l’offerta formativa del nostro territorio”.

L’indirizzo turistico diventa così immediatamente attivo e pronto per accogliere le iscrizioni degli studenti già per il prossimo anno scolastico 2022-2023.

L’istituto in apertura a Valentano mira a formare figure professionali con competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.

“Si tratta di un’opportunità unica per gli studenti della Tuscia”, continua il Sindaco di Valentano, “oltre ad accedere agli open day previsti a Bagnoregio, stiamo organizzando con l’ITAS alcuni incontri di orientamento nei diversi comuni della Tuscia e una giornata specifica a Valentano. Chi si iscrive presso il nostro istituto potrà studiare molteplici offerte linguistiche, dallo spagnolo al cinese, acquisendo inoltre competenze in diritto, economia, progettazione, documentazione e presentazione di servizi o prodotti turistici. Questo tipo d’indirizzo offre sbocchi professionali notevoli, dall’impiego nella P.A. al settore privato dell’import-export, dei settori ricettivi e della promozione truistica e d’impresa. La particolare e favorevole congiuntura derivante dalla candidatura di Civita a patrimonio dell’Unesco non può che rappresentare una ulteriore possibilità di enorme valore per chi sceglie di intraprendere questo percorso d’innovazione”.

