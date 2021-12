NewTuscia – Il tradizionale e quotidiano mercato alimentare, per il periodo natalizio, lascia la provvisoria sede di piazza della Trinità e torna a San Faustino. Lo comunica l’assessore allo sviluppo economico, alle attività produttive e al centro storico Alessia Mancini, che spiega: “Vista la momentanea sospensione degli interventi di riqualificazione su piazza San Faustino, insieme al sindaco Arena abbiamo ritenuto opportuno restituire momentaneamente l’originaria sede del mercato agli operatori, con un inequivocabile vantaggio in termini di fruibilità da parte degli utenti, ed economico per gli stessi operatori commerciali”.