Profili e Bigiotti all’Università Internazionale di Roma per raccontare il modello Civita

NewTuscia – ROMA – Il sindaco di Bagnoregio Luca Profili e l’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti tra i relatori dell’incontro, tenuto presso l’Università Internazionale di Roma, dal titolo ‘Strategie per il Rilancio del Turismo’.

Una lezione con gli studenti dell’Ateneo che ha visto l’intervento di Federico Carli, presidente dell’Associazione di Cultura Economica e Politica Guido Carli, e di Profili e Bigiotti, che hanno parlato del modello Civita e del percorso di candidatura Unesco per Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio. Moderatore dell’incontro l’architetto Simone Cerulli.

Al centro il difficile momento che il turismo sta vivendo, come conseguenza della riduzione degli spostamenti a causa della pandemia Covid-19. Profili e Bigiotti hanno raccontato come è stato costruito negli anni il successo turistico di Civita e cosa è successo con la pandemia. Quindi il punto sulle strategie in atto per rilanciare i flussi e la sfida del turismo di qualità nel solco di quelli che sono gli indici di tutela necessari per un sito candidato a Patrimonio dell’Umanità.