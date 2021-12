Palazzo Doria Pamphilj. Viaggio tra storia e golosità nel nome della tradizione

NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO -Le splendide sale di Palazzo Doria Pamphilj sono pronte a festeggiare le prossime festività natalizie, dopo la riapertura dello storico Palazzo, sostenuta dalla Regione Lazio, con l’organizzazione della società regionale LAZIOcrea. Un ricco programma in partenza il 23 dicembre alle ore 16.00 con l'”Ottobrata Sanmartinese”: percorso in costume del XVII secolo, curato dalla locale compagnia teatrale “Danilo Morucci”. La Visita teatralizzata sarà arricchita dalle spiegazioni curate dello storico Colombo Bastianelli e dalle rappresentazioni teatrali in costumi dell’epoca che daranno vita a intermezzi tratti dalla storia del borgo di San Martino al Cimino e da quella di donna Olimpia, principessa che, intorno alla metà del XVII secolo, volle la realizzazione dell’edificio. Nel corso della visita si ammirerà l’antico Hospitale dei pellegrini che transitavano per la via Francigena, conosciuto colloquialmente come sala del Cantinone e, nel piano rialzato, si visiterà la sala Aldobrandini e, infine il piano nobile, caratterizzato da una serie di sale con eleganti soffitti a cassettone e fregi decorati, che confluiscono nella sala Donna Olimpia impreziosita da un grande camino.

Il 26 dicembre alle 17.00 l’appuntamento sarà goloso, con un viaggio alla scoperta dei dolci della tradizione: panettone, pandoro e torrone non avranno più segreti grazie all’incontro con degustazione a cura della poliedrica Sandra Ianni, storica della gastronomia, sociologa, scrittrice e sommelier. Il 1° gennaio alle ore 15:00 e alle 16.30 visita straordinaria del Palazzo con spiegazione curata da Colombo Bastianelli storico pamphiliano. A chiudere i festeggiamenti il 6 gennaio alle 15.30, il workshop pratico per bambini e adulti sulla decorazione delle tradizionali calze della Befana con materiali naturali e riciclabili, a cura di Antonio Marcucci e Simone Andrea Marchi. Al termine dei lavori i partecipanti potranno tenere le calze realizzate e riempite di dolci natalizi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti secondo la normativa anti Covid

Palazzo Doria Pamphilj – Via Andrea Doria, 20 – San Martino al Cimino (VT)

Per informazioni: +39 333-6171498. info@palazzodoriapamphilj.itPalazzo Doria Pamphilj è sostenuto da Fondazione Carivit

Si ringrazia BALLETTI PARK HOTEL

Programma

Giovedì 23 dicembre 2021 ore 16:00

Ottobrata Sanmartinese: percorso in costume del XVII secolo a Palazzo Doria Pamphilj a cura della locale Compagnia Teatrale “Danilo Morucci”.

Visita del Palazzo Doria Pamphilj con spiegazioni storiche a cura dello storico Colombo Bastianelli ed intermezzi recitati.

Domenica 26 dicembre 2021 ore 17.00 – Sala Aldobrandini e/o Sala Regia

Lezione, incontro e degustazione dei dolci tipici della tradizione gastronomica natalizia a cura di Sandra Ianni, storica della gastronomia.

Sabato 1 gennaio 2022 ore 15.00 e 16.30

Apertura del Palazzo con visita a cura di Colombo Bastianelli, storico pamphiliano.

Giovedì 6 gennaio 2022 ore 15.00 e 17.30 – Sala Aldobrandini

Workshop pratico per bambini e adulti sulla decorazione delle tradizionali calze della Befana con materiali naturali e riciclabili. A cura di Antonio Marcucci e Simone Andrea Marchi.