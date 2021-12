Discoteche, Talucci: “OK lavorare al 50%, ma queste linee guida sono eccessive”

In merito alle nuove linee guida, si è espresso in esclusiva il Presidente di Silb Fipe Viterbo (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento di Ballo e di Spettacolo) Luca Talucci.

Cosa pensa delle nuove linee guida che hanno obbligato molti a chiudere?

Il mondo della notte è stato colpito ed è colpito . E questi colpi sono stati dei colpi bassi. Come si può andare avanti? Noi stiamo pagando ancora il 100% di tutto: affitti, tasse, addirittura è passata anche l’IMU, e si consideri che ci sono locali di proprietà che arrivano a pagare anche 12mila euro di IMU.

Ci avete fatto riaprire e poi ci date il “pacco di Natale”.

Inoltre ricordo che queste linee guida sono le linee guida che proprio il Silb stilò in estate per riaprire dopo la lunga chiusura, pur di riaprire; ma quelle erano calibrate su una popolazione vaccinata solo al 30%, mentre oggi, con il 90% circa, il tutto dovrebbe essere regolato in modo diverso.

Crede che nuove chiusure possano essere la batosta definitiva per alcune organizzazioni viterbesi?

Se uno, come giusto che sia, vuole essere in regola con i pagamenti, i conti alla fine del mese sono questi .

Un’imposizione da un momento all’altro.

Come si può pretendere? Fino a due sabati fa ci hai fatto lavorare al 50%, poi all’improvviso questo, senza che sia cambiato granché. Con le attuali normative si mantiene sì il 50%, ma un 50% che poi nella pratica è un 25%. Solo chi non sa come si svolge il nostro lavoro, può dirci di lavorare a queste condizioni .

Quali dovrebbero essere i punti cambiati per primi col fine di far tornare a lavorare davvero le discoteche? Forse la capienza o la possibilità di bere al bancone?

Il problema è il punto che riguarda i 2 metri di distanza interpersonale. Come dicevo, era una precauzione che avevamo messo noi pur di riaprire questa estate, e in considerazione dei maggiori spazi dei locali all’aperto. Ma di inverno non esiste.

Per quanto riguarda la possibilità di bere al bancone, serve fare un confronto con i bar: perché lì vengono permesse cose che in discoteca sono vietate ? Qual è la vera differenza? Bisogna bilanciare.

Le discoteche, comunque, sono sicure. Noi accettiamo di lavorare al 50% ma le nuove linee guida ci sembrano molto eccessive.