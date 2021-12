La Fidal regionale incontra a Roma l’Atletica Viterbo e l’Alto Lazio

NewTuscia -VITERBO – Il comitato regionale della fidal Lazio è stata la sede dell’incontro del 16 dicembre tra il suo presidente Fabio Martelli, il presidente dell’Atletica Viterbo Giuseppe Misuraca che ha ricoperto negli ultimi 4 anni l’incarico di consigliere regionale ed il vicepresidente dell’Atletica Alto Lazio Fabrizio Maiolati che tale ruolo aveva ricoperto nei 12 anni precedenti in maniera ininterrotta. Motivo dell’incontro soprattutto il tradizionale scambio di auguri natalizi che precede l’avvio della nuova stagione agonistica 2022 dell’atletica laziale, ed uno scambio di idee relative alle problematiche dell’impianto viterbese del Campo Scuola, ancora orfano degli spogliatoi fin dal lontano 2015, ed altri temi legati alla sua normale manutenzione.

Martelli ha voluto complimentarsi con le due società per i risultati agonistici ottenuti nel 2021 ma soprattutto per il record di tesseramenti ottenuti dall’Atletica Viterbo nelle categorie giovanili con ben 424 su un totale di 602 con 11 società affiliate e dell’Atletica Alto Lazio con atleti 90 assoluti. Numeri che non lasciano dubbi sulla bontà del lavoro svolto dalle due società a Viterbo ed in provincia, che hanno determinato il balzo in avanti dei tesseramenti nella nostra provincia con ben 600 tesserati totali su 961 dell’ultimo tabulato della Fidal regionale. Misuraca ha poi voluto in conclusione dell’incontro regalare al presidente Martelli copia del suo ultimo libro, recentemente presentato a Viterbo “La Nostra Storia” che narra gli ultimi 40 anni della società che rappresenta dal lontano 1981, l’Atletica Viterbo, e gli ultimi 25 anni dell’Alto Lazio, oltre alla tradizionale rassegna stampa delle due società del 2021. (G.M)