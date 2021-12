Ecosantagata, prima del Natale c’è Foligno

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ultimo impegno prima della sosta natalizia per l’Ecosantagata Civita Castellana. La squadra rossoblù gioca domani pomeriggio alle 18 a Foligno, sul campo della Italchimici Inters, nella decima giornata di campionato, l’ultima del 2021.

Dopo la grande vittoria nel derby contro l’Orte, l’Ecosantagata vuole altri 3 punti, per chiudere al meglio l’anno solare e mantenere il passo delle prime in classifica. Con un successo domani pomeriggio, i ragazzi di coach Beltrame sarebbero sicuri di restare almeno al quarto posto, con la possibilità, in caso d’incastri di risultati favorevoli, di raggiungere il Prato al terzo.

Dall’altra parte del campo i civitonici trovano una squadra, la Italchimici Inters, che al momento si trova in zona retrocessione e quindi ha lo stesso bisogno di punti dell’Ecosantagata. Lo schiacciatore Alessio Pollicino presenta la sfida. “Nonostante la sua posizione di classifica, l’Italchimici è una squadra solida, con buoni mezzi fisici, elementi di grande esperienza e una panchina ricca. Noi, ovviamente, vogliamo vincere per tenere il passo delle prime e chiudere in serenità il 2021. Per farlo dobbiamo replicare la prestazione fatta contro l’Orte, cioè dettare fin da subito il nostro ritmo e non permettere mai agli avversari di rimettersi in gioco. In queste partite è fondamentale mantenere sempre lo stesso livello di concentrazione”.

Pollicino è ormai un titolare stabile nel sestetto dell’Ecosantagata. Una grande soddisfazione per la società, che ha cresciuto il giocatore fin dal settore giovanile. “Voglio ringraziare anche i compagni – dice Pollicino – che mi hanno aiutato a integrarmi e farmi sentire subito in grado di poter giocare in questa categoria. Dal mio punto di vista, sento di dover migliorare ancora, soprattutto dal punto di vista della costanza. Sto lavorando per trovare più stabilità in certi fondamentali”.

Ecosantagata Civita Castellana