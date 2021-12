Domani la “Notte dei regali” nel centro storico di Viterbo: stop alle auto fino alle 24

NewTuscia – VITERBO – Stop alle auto in centro fino alle ore 24 il prossimo sabato 18 dicembre, in occasione della Notte dei Regali. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 20 alle ore 24 (eccetto residenti e autorizzati) nelle seguenti vie e piazze: corso Italia, via della Sapienza, piazza delle Erbe, via dell’Orologio Vecchio, via Saffi, via Roma, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, via Marconi, via Cavour, nel tratto ricompreso tra via Annio e piazza del Plebiscito, con deviazione della circolazione su via Annio (ord. n. 789 del 16/12/21, polizia locale).