Covid, adesso i clienti chiedono il Green Pass alle escort

NewTuscia – La pandemia che da circa due anni ha completamente stravolto abitudini e stili di vita, influenzato settori economici e commerciali di ogni genere, non ha risparmiato neanche una nicchia peculiare come quello delle escort. Le dinamiche, rispetto al periodo precedente l’emergenza pandemica, sono notevolmente cambiate: in generale, si registra una maggiore tendenza a ricercare informazioni per avere maggiori tutele e garanzie. In tal senso, non stupisca come sempre più spesso i clienti chiedano alle accompagnatrici professioniste il Green Pass come prova dell’avvenuta vaccinazione. È quanto emerge da un’indagine condotta da Escort Advisor, il portale che ospita le recensioni delle escort attive in tutta Italia.

Più attenzione alla sicurezza

Nonostante le ricerche non siano diminuite rispetto al periodo precedente il Covid-19, meno persone scelgono di avvalersi di servizi di escorting. Tendenzialmente, i clienti sono più attenti alla sicurezza e cercano di tutelarsi maggiormente. Stando al sondaggio di Escort Advisor, il 37% del campione cerca anzitutto di raccogliere quante più informazioni possibili mentre il 30% ritiene che poter contare su foto veritiere all’interno degli annunci sia l’elemento fondamentale. Per quanto concerne la sicurezza, invece, la maggior parte delle risposte riguarda il vaccino; gli utenti preferiscono incontrare una escort solo dopo essersi sottoposti a vaccinazione oppure prediligono solo professioniste già vaccinate (20% degli intervistati).

In aggiunta, il 30% degli utenti interpellati chiede il Green Pass o l’avvenuta vaccinazione; una percentuale pressoché identica richiede le stesse garanzie nel caso in cui abbia un incontro con un’accompagnatrice che non conosce. Lo stesso discorso vale anche a parti invertite: il 42% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio ha rivelato come molto spesso siano le escort a chiedere il Green Pass. Infine, in molte inserzioni, l’eventuale possesso della certificazione rientra sempre più spesso tra le informazioni aggiunte dalle professioniste all’interno dei propri annunci.

Il canale privilegiato per selezionare e mettersi in contatto le accompagnatrici resta il web: gli utenti si avvalgono di portali specializzati come Megaescort per contattare le professioniste del settore, anche trans a Roma e nelle altre città italiane, in maniera sicura e nel pieno rispetto della privacy. La capitale, tra l’altro, è una delle città con più escort attive online: lo scorso anno, settembre, erano quasi 2300 (ossia circa una ogni 1900 abitanti), il dato più alto dell’intera regione.

L’impatto della pandemia

La maggiore ricerca di sicurezza è solo uno dei tanti effetti che la pandemia ha sortito sul settore delle escort. Tendenzialmente, nonostante l’interesse (e le ricerche in rete non siano diminuite) non sia calato in maniera significativa, gli utenti che usufruiscono di incontri con escort sono leggermente diminuiti, probabilmente anche per via delle difficoltà economiche provocate dalla pandemia. Non è un caso che, contestualmente, anche le tariffe, in molte province, siano calate rispetto a due anni fa, a testimonianza di come le professioniste del settore cerchino di andare incontro alle esigenze della clientela.

Ad ogni modo, il settore sta metabolizzando gli effetti della pandemia; lo scorso anno, infatti, durante il lockdown la maggior parte delle escort ha scelto di interrompere la propria attività. Anche nei mesi successivi, quelli conclusivi del 2020, il ritorno alla ‘normalità’ è stato lento e graduale, per via del clima di generale incertezza e per via di misure di contenimento del contagio più stringenti rispetto a quelle attuali. Naturalmente, alcuni hanno anche cercato di trovare soluzioni alternative in grado di ovviare alle difficoltà logistiche connesse alla situazione di emergenza; alcune escort, ad esempio, hanno proposto sessioni in webcam durante il lockdown mentre, con il progressivo allentamento delle restrizioni, hanno provveduto a dotarsi di igienizzante e termoscanner per tutelare la propria sicurezza durante gli incontri.