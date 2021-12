CNA: “Pubblicato il decreto che rende operativo il Fondo Impresa Femminile. Ora si dia rapidamente il via alle domande di agevolazione”

agevolato (a tasso zero, della durata massima di otto anni e non assistito da garanzia), comunque in funzione delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste nei programmi di investimento.

Per esempio, per la nascita e lo sviluppo di imprese, le persone fisiche che intendono avviare un’attività, le imprese femminili costituite da meno di 12 mesi al momento della presentazione della domanda e le lavoratrici autonome in possesso di partita Iva da meno di 12 mesi possono contare solo su contributi a fondo perduto per un importo massimo fino all’80 per cento delle spese ammissibili e comunque fino a 50mila euro per investimenti che prevedono spese ammissibili inferiori a 100mila euro, fino al 50 per cento quando le spese ammissibili sono superiori a 100mila euro ma non vanno oltre la soglia dei 250mila.

Invece, riguardo ai programmi di investimento per lo sviluppo e il consolidamento di imprese, che non devono prevedere spese ammissibili per più di 400mila euro, le agevolazioni, fino a copertura dell’80 per cento delle spese, sono, in egual misura, in forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento agevolato. Possono essere richieste da imprese costituite da almeno 12 mesi e da lavoratrici autonome con partita Iva da almeno 12 mesi.

Va precisato che sono considerate ammissibili le spese relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, a servizi cloud funzionali ai processi portanti della gestione aziendale, a personale dipendente e ad esigenze di capitale circolante.

A favore delle imprese beneficiarie sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per un importo fino a 5.000 euro.

Il Fondo sosterrà anche azioni per la formazione e la diffusione della cultura imprenditoriale femminile.