85° compleanno di Papa Francesco

“Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni, strumenti per edificare una Pace duratura”

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Il Papa compie oggi 85 anni. E come sempre vivrà il suo compleanno come se fosse un giorno come gli altri. Pregando e lavorando. Di sicuro gli arriveranno gli auguri da ogni parte del mondo.

Jorge Mario Bergoglio è nato infatti a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti piemontesi. Suo padre Mario era impiegato nelle ferrovie, la madre, Regina Sivori, si occupava della casa e dell’educazione dei cinque figli. Ordinato sacerdote il 13 dicembre 1969 per sei anni è provinciale dei gesuiti dell’Argentina. Prima vescovo ausiliare di Buenos Aires e poi arcivescovo coadiutore, il 28 febbraio 1998 alla morte del cardinale Quarracino gli succede alla guida della diocesi.

Creato cardinale nel 2001, viene eletto Papa il 13 marzo 2013.

Oggi richiamiamo il tema scelto da papa Grancesco per Giornata della Pace 2022 il 1 gennaio prossimo, solennità di Maria Madre di Dio: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni”

Tre contesti e tre percorsi per edificare una pace duratura: questo nel titolo del Messaggio proposto dal Papa per la ricorrenza del 1° gennaio 2022.

Gabriella Ceraso su Vaticannews richiama gli interrogativi del Pontefice: Come edificare una pace duratura oggi? Nel tema del prossimo Messaggio della Giornata della Pace, il Papa individua tre contesti estremamenti attuali su cui riflettere e agire. Da qui il titolo: “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace duratura”.

Dopo la “cultura della cura” percorso proposto nel 2021 per “debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”, per il 2022 papa Francesco – come rende noto un comunicato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale – propone una lettura innovativa che risponda alle necessità del tempo attuale e futuro.

L’invito attraverso questo tema è dunque – come già disse il Papa nel Discorso alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi del 21 dicembre 2019 – a “leggere i segni dei tempi con gli occhi della fede, affinché la direzione di questo cambiamento risvegli nuove e vecchie domande con le quali è giusto e necessario confrontarsi”.

E allora partendo dai tre contesti individuati ci si può chiedere, come possono l’istruzione e l’educazione costruire una pace duratura? Se il lavoro, nel mondo, risponde di più o di meno alle vitali necessità dell’essere umano sulla giustizia e sulla libertà? E infine se le generazioni sono veramente solidali fra loro? Credono nel futuro? E se e in che misura il Governo delle società riesce ad impostare, in questo contesto, un orizzonte di pacificazione?

La ricorrenza della Giornata mondiale della Pace fu istituita da Papa Paolo VI col messaggio del dicembre 1967, e fu celebrata per la prima volta nel gennaio del 1968.