Testaccio 1921/2021 – Zingaretti inaugura le celebrazioni del centenario del quartiere

NewTuscia – ROMA – Testaccio, uno dei quartieri simbolo di Roma, compie 100 anni. Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha inaugurato le celebrazioni del centenario dell’istituzione di Testaccio XX Rione di Roma.

All’evento hanno partecipato l’Assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica e Ciclo dei rifiuti Massimiliano Valeriani, il Presidente di Ater Roma Eriprando Guerritore, il Direttore del Dipartimento di Architettura – Università Roma Tre Giovanni Longobardi, la Presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, il CEO del Club A.S. Roma Pietro Berardi e il Direttore delle Guide di “Repubblica” Giuseppe Cerasa che ha presentato il nuovo volume su Testaccio.

Nell’occasione è stata presentata la mostra, patrocinata dalle Regione Lazio e realizzata da Ater con la cura scientifica della Prof.ssa Francesca Romana Stabile del Dipartimento di Architettura dell’Università di Roma Tre, che raccoglie materiali inediti (disegni, progetti, verbali) dell’archivio storico di Ater, documenti dell’Archivio Storico Capitolino e cronache dei quotidiani dell’epoca con cui si ricostruisce lo sviluppo del “quartiere industriale-operaio”.

L’impianto urbanistico del quartiere si deve in gran parte ai progetti di edilizia residenziale pubblica realizzati dall’Istituto Case Popolari (ICP oggi ATER) e la mostra vuole illustrare i passaggi storici di un patrimonio urbano tra i più significativi della città con le sue preesistenze archeologiche, le trasformazioni industriali oggi dismesse e gli interventi di rigenerazione urbana che hanno reso Testaccio un importante polo culturale, commerciale e di servizio. La sede della mostra è in via Beniamino Franklin 25 e sarà visitabile fino al 18 gennaio 2022 nei seguenti giorni: 17/20/21/22 dicembre 2021; 10-14, 17-18 gennaio 2022 dalle 10,30 alle 17,00.

Gli eventi culturali legati al centenario prevedono, inoltre, l’allestimento tre mostre di arte contemporanea: a febbraio verrà esposta l’installazione laser dell’artista inglese Matt Copson, ad aprile la mostra fotografica dell’artista e attivista sudafricana Zahele Muholi, le cui opere saranno disseminate in diversi luoghi del quartiere e a settembre la mostra dell’artista vincitore del premio Ater x Arte. Istituito con l’obiettivo di valorizzare gli spazi urbani attraverso l’arte contemporanea e promuovere gli artisti emergenti under 40 residenti in Italia, attraverso un bando pubblico pubblicato sul portale dedicato al centenario una giuria di esperti selezionerà i progetti per uno o più spazi individuati da Ater nel proprio patrimonio.

Anche l’AS Roma darà un importante contributo alle celebrazioni, con un intervento di pulizia dello storico Campo Testaccio – che ha ospitato le partite del Club dal 3 novembre del 1929 al 30 giugno del 1940 – e una serie di iniziative di carattere sociale sul territorio, volte a rinsaldare il legame tra la società e il quartiere.

In occasione del centenario, infine, ATER Roma ha previsto la valorizzazione di 6 locali commerciali del proprio patrimonio che verranno ristrutturati e assegnati grazie ad uno specifico bando.

Il link per scaricare il video della mostra: https://we.tl/t-wMqCh1uNYG