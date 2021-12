Talete SpA: “Due euro e 50? Il costo della raccomandata”

NewTuscia – VITERBO – Nel merito dell’articolo legato a un aggravio di spesa non menzionato in bolletta e prontamente riscontrato e pubblicato da una testata on line, Talete Spa ringrazia il direttore dell’organo di informazione per la solerzia e nel contempo per l’opportunità di puntualizzare la notizia.

Per la cronaca, lo “stralcio” del documento riportato in foto non è relativo a una fattura ordinaria, ma a un sollecito di pagamento per emissioni pregresse non pagate.

In quel totale sono comprese le spese relative all’invio della raccomandata (euro 2,50) che per un errore di stampa non hanno avuto il doveroso risalto.

E’ prassi consolidata, e conseguente ad adempimenti normativi, applicare le spese di sollecito agli utenti non in regola con i pagamenti.

Si specifica che queste spese non sono né posso essere ripartite sugli utenti che, rispettando le regole, puntualmente pagano le fatture del servizio idrico.