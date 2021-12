Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 17/12/2021

Viterbo

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia lungo la costa sia sulle zone interne nelle ore diurne; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni su tutti i settori e locali addensamenti sulle zone interne.

AL NORD

Prevalenza di cieli sereni al mattino su tutte le regioni, ma con nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali foschie lungo il corso del Po. In serata e nella notte si rinnovano nebbie e foschie in Pianura Padana e cieli sereni altrove.

AL CENTRO

Cieli sereni al mattino su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, con locali addensamenti tra Marche e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolate piogge tra Molise e Campania, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e cieli per lo più sereni o poco nuvolosi