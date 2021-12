Mini villaggio natalizio della scuola dell’infanzia “Paolo Braccini” di Canepina

NewTuscia – CANEPINA – Nel pieno rispetto delle regole di prevenzione anti Covid-19 e nonostante il difficile periodo di pandemia, la scuola dell’infanzia “Paolo Braccini” di Canepina è riuscita a organizzare un mini villaggio natalizio, coinvolgendo i bambini in una festa caratterizzata da aspetti innovativi, tenutasi il 15 dicembre 2021, a cui hanno partecipato la dirigente scolastica Pierina Pelliccioni, il sindaco Aldo Maria Moneta e il parroco Don Gianluca Scrimieri.

Nel giardino antistante l’edificio, i bambini della scuola dell’infanzia sono stati suddivisi in gruppi per realizzare le attività tipiche di un villaggio che si appresta a festeggiare il Natale. Alcuni di loro erano impegnati a preparare il pranzo della festa, altri a incartare i pacchetti dei doni, altri ancora ad allestire l’albero e così via, in modo che ognuno avesse il suo bel da fare insieme agli altri. Le attività sono risultate particolarmente efficaci, perché sono state improntate all’insegna delle semplicità, della condivisione e dell’inclusione.

I piccoli alunni hanno così imparato che la festa comincia già dai preparativi e che ogni cosa diventa bella e facile se ciascuno fa la propria parte, senza spirito di competizione e senza escludere nessuno. Al termine, tutti i bambini della scuola primaria sono venuti a visitare il piccolo villaggio di Natale: la giostra, il presepe, gli alberi addobbati, l’angolo dei dolciumi, la slitta con i regali, il negozio dei balocchi, l’angolo delle letterine per Babbo Natale, la tavola imbandita, sulle note di zampogne è stato dato vita a un vero Natale pieno di entusiasmo e partecipazione.

Inoltre, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con le loro canzoni e poesie hanno rafforzato i sentimenti di solidarietà e di amicizia che caratterizzano questo periodo di festività e che vanno sempre mantenuti vivi. La dirigente scolastica, il sindaco e il parroco ringraziano il corpo docente e il personale della scuola di Canepina per il grande impegno profuso nel festeggiare un momento importante come quello delle festività natalizie.