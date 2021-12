L’ ITT Da Vinci ricorda il Col. Guglielmo Zanon

NewTuscia – VITERBO – Purtroppo un’altra figura importante per l’Istituto ci ha lasciato L’ ITT Da Vinci ha appreso con sgomento che il caro amico e collaboratore Col. Guglielmo Zanon non è più con noi. Un evento inatteso ed improvviso che ci rattrista enormemente.

Il Col. Guglielmo era oramai persona di casa nella nostra scuola. Da anni collaborava con noi, esperto di discipline giuridiche e reportistica su incidenti di volo.

I suoi interventi nella attività didattica proposta, in collaborazione con l’Associazione ANAE, sono stati importanti. I ragazzi del corso di Costruzioni Aeronautiche hanno sempre apprezzato i suoi insegnamenti, dopo la lezione era solito intrattenersi per raccontare gli episodi della sua esperienza lavorativa.

Non si dimenticheranno, anche, le sue doti di gentilezza e disponibilità, sempre pronto a mettersi al servizio per ogni iniziativa che l’Associazione Nazionale Aviazione Esercito ha messo in campo per la crescita umana e professionale degli studenti della scuola.

Guglielmo resterà sempre per tutti noi un amico e un esempio da ricordare con gratitudine.