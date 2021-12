Installazione luminarie e addobbi natalizi, online avviso pubblico per riconoscimento contributi alle imprese

NewTuscia – VITERBO – Online avviso pubblico per incentivare economicamente le imprese che presenteranno richiesta di contributo per l’installazione di luminarie o addobbi natalizi nelle zone del territorio comunale e delle frazioni (vie e spazi pubblici o quartieri non ricompresi nelle installazioni già realizzate dall’ente). Lo ha stabilito l’amministrazione comunale con apposita delibera di giunta comunale (n. 445 del 14/12/2021).

Le richieste – si legge nell’avviso del Settore IV – dovranno essere formulate da imprese singole o associate e dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it entro il 24/12/21. Alle richieste accolte verrà riconosciuto un contributo economico fino a un importo massimo concedibile non superiore al 70% delle spese sostenute, specificando che tale percentuale potrebbe essere rimodulata in rapporto al numero di richieste pervenute, in ragione dello stanziamento totale stabilito dall’ente in euro 15.550,00, e fino a un massimo di euro 1.000,00 per ciascuna via, piazza o spazio, a presentazione di rendicontazione documentale.