Incendio, una donna tratta in salvo da un’abitazione

NewTuscia – VITERBO – In seguito alla segnalazione di un incendio in una palazzina nel quartiere di Villanova, gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Viterbo, sono intervenuti nella notte per mettere in salvo una donna che si trovava in un appartamento del primo piano, da dove provenivano fumo e odore di bruciato.

Con un certo impegno, visto lo stato confusionale della 40enne, sono riusciti a convincerla ad abbandonare la struttura insieme ai due animali domestici.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare le fiamme, che potrebbero essere scaturite da un incidente domestico, e i sanitari del 118 a cui è stata affidata la donna per le prime cure e il trasporto a Belcolle per ulteriori accertamenti.