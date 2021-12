Gioco Sicuro, quali sono i servizi e le funzionalità della nuova app lanciata dall’ADM

NewTuscia – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), come è noto, regola il corretto funzionamento dell’industria del gioco legale in Italia. Una regolamentazione che passa da innumerevol i dettagli e da tante sfumature da considerare. Inutile negare che la promozione del gioco sicuro e legale sia la priorità di ADM, in una azione di contrasto alla filiera illegale che purtroppo si è sempre di più allargata anche con la pandemia e le conseguenti restrizioni adottate dal Governo italiano. Ciò ha prodotto un aumento vertiginoso dei dati del gioco illegale, dovuto in gran parte alla mancata facoltà dei giocatori finanche di distinguere un sito AAMS (consulta la lista dei casinò online sicuri di Gaming Insider) da un altro, invece, non regolarizzato ad operare in Italia.

Anche in questa ottica è da contestualizzare la recente implementazione di una nuova applicazione per il gioco. Si tratta della app “Gioco Sicuro”, probabilmente il più completo tentativo di contrasto del gioco illegale e di promozione del gioco responsabile. Inoltre un incentivo alla crescita del settore legale dei casinò. Dallo scorso 9 novembre la app è disponibile su tutti i dispositivi con sistema operativo Android ed iOS. Tramite la app gli utenti possono seguire una serie di piste, sfruttando servizi e funzionalità. Quali?

La prima attività possibile è quella della mappatura degli esercizi autorizzati dall’ADM e che offrono diverse tipologie di gioco, siano esse slot, VLT, scommesse, bingo, giochi numerici e a quota fissa. Scelto quello di proprio interesse, si può visualizzare la posizione geografica degli esercizi autorizzati all’offerta di gioco selezionata e quindi verificare la regolarità delle giocate, tramite il codice identificativo con relativi dettagli e registrazione nei sistemi di gioco, ma anche verificare le limitazioni orarie per gli apparecchi con vincita in denaro penalizzati dalle amministrazioni comunali. Nel prossimo futuro sono previste delle implementazioni per la app.

“Gioco Sicuro” offre anche la possibilità di controllare le fasce orarie di gioco divise per comuni, almeno per quelli che l’hanno comunicato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite l’applicativo SMART, utilizzato per monitorare questi flussi. Quali integrazioni seguiranno? Tutte relative a nuovi servizi di interesse primario per i cittadini. Difatti gli utenti potranno a breve controllare lo stato dei biglietti virtuali nel novero della “Lotteria degli scontrini” e selezionare l’opzione “autoesclusione da gioco a distanza”, un sistema di contrasto creato ad hoc per la ludopatia.

In ultimo sarà possibile verificare le autorizzazioni che ADM regolarmente rilascia per installare e distribuire apparecchiature di gioco su tutto il territorio nazionale. Infine, la possibilità di segnalare irregolarità, vere o presunte, che si possono riscontrare sul gioco scelto.