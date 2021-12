Ci siamo! Questo week end il mercatino enogastronomico della Tuscia

NewTuscia – Ci siamo: questo fine settimana corsa ai regali di Natale km0 con l’expo-shop “A Natale Gusta La Tuscia: Mercatino Enogastronomico Del Territorio”.

Protagonisti saranno miele, cereali, vini, olio, pasta, marmellate e molte altre leccornie, tutte rigorosamente provenienti da Tarquinia e dal circondario.

L’appuntamento è questo Venerdì, Sabato e Domenica, dalle 16:00 alle 20:00, in via Garibaldi, presso Palazzo Vipereschi, sede dell’Università Agraria: il mercatino sarà al piano terra ed accessibile anche a persone con disabilità motoria. Per l’accesso è richiesto il green pass rafforzato.