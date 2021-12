Callisto, gatto cieco, sta impazzendo in canile

NewTuscia – ROMA – Lo abbiamo chiamato Callisto affinche’ di bello avesse almeno il significato del nome,

tutto il resto per Callisto, invece, di bello non ha nulla.

Non e’ stato bella la modalita’ del suo ritrovamento, rinvenuto quasi appiccato ad un ringhiera appuntita;

Non deve essere stato bello il suo passato se, probabilmente a causa di una brutta infezione, chi lo aveva prima gli ha fatto asportare gli occhi;

Non e’ stato bello il suo vivere, se chi doveva amarlo e proteggerlo ha permesso che lui si smarrisse, o addirittura lo ha abbandonato condannandolo a morte sicura per un micio con la sua disabilita’.

Insomma se esistesse un Eurofestival della sfortuna Callisto si piazzerebbe di sicuro al primo posto mentre l’Oscar degli sfigatti per l’anno 2021 si vocifera sia gia il suo.

Ironia a parte, DOBBIAMO TROVARE CON ASSOLUTA URGENZA UN ADOZIONE DEL CUORE PER CALLISTO; gattone maschio di circa 6 anni, che all’inizio appena ti avvicini ti soffia provando a far finta che nonostante i lsuo handicap ” e’ lo stesso un gatto serio”, che ci tiene che la conoscenza con lui venga fatta in modo graduale ed educato, salvo poi rilassarsi una volta compreso che non ci sono effettivi pericoli.

Per lui cerchiamo un adozione in un ambiente ovviamente domestico dove magari sia presente un altro gatto socievole e generoso che possa fargli da “spalla” o meglio da ” occhi ” per questa nuova fase della sua vita che si speri sia finalmente migliore.

Callisto si trova in provincia di Roma e si affida cippato e castrato dopo protocollo adottivo di routine a persone disposte a mantenere nel tempo i rapporti con i volontari che lo stanno seguendo. Per info Giovanna Riccardelli 366/2522013 giovannariccardelli@gmail.com 329/2421255 solo w app