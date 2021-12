A Viterbo le Forze Armate celebrano il Precetto di Natale

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina, nella Cattedrale di San Lorenzo, si è svolta la Celebrazione Eucaristica del Precetto Natalizio Interforze e della festa della Beata Vergine Lauretana.

Alla funzione religiosa, celebrata nel rispetto delle norme di contrasto alla diffusione della pandemia, hanno partecipato le Autorità religiose, civili e militari della città, tra cui il Sindaco Giovanni Arena e il Generale di Divisione Andrea Di Stasio, Comandante dell’Aviazione dell’Esercito e dell’Ente Presidiario.

La Santa Messa, officiata dal Vescovo di Viterbo, Sua Eccellenza Monsignor Lino Fumagalli, ha rappresentato per tutti i convenuti un momento di incontro e condivisione di fede, in occasione anche della ricorrenza del 10 dicembre scorso, festa della Beata Vergine Lauretana protettrice di tutti gli aviatori.

Durante l’omelia, nel ringraziare le Forze Armate, le Forze dell’Ordine e i Corpi dello Stato per il costante lavoro al servizio della legalità e della pace, anche a rischio della vita, il Vescovo ha voluto sottolineare l’impegno straordinario che gli uomini e le donne in uniforme hanno profuso durante questo difficile periodo dell’emergenza sanitaria, sempre al fianco dei cittadini.

Al termine della celebrazione, il Generale Di Stasio ha rivolto a tutti i presenti un cordiale augurio per le imminenti Festività Natalizie, rimarcando l’importanza del sinergico sforzo collettivo per il bene del Paese ed auspicando un nuovo anno all’insegna della normalità e della sconfitta del subdolo nemico della pandemia.

Ogni anno, la tradizionale funzione religiosa in preparazione del Santo Natale rappresenta, per la città di Viterbo e per i militari del Presidio, un appuntamento particolarmente sentito, volto a rafforzare quel sentimento di appartenenza e cooperazione che caratterizza coloro che operano incondizionatamente per il bene della collettività.

Occhiello Scambio di auguri tra gli uomini e le donne in uniforme ed il Vescovo di Viterbo.

Comando Aviazione dell’Esercito