Serata di premi al Panathlon Club di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Alla presenza dei sindaci di Viterbo e Vitorchiano, Giovanni Arena e Ruggero Grassotti, nonché del Delegato Provinciale CONI Ugo Baldi, la tradizionale “Conviviale degli Auguri”, ormai oltre mezzosecolare tradizione del Club di Viterbo nato nel 1966, è l’occasione per dare premi e riconoscimento agli atleti e dirigenti della Tuscia.

Quest’anno, nella cornice dei locali di “Nando al Pallone” il presidente Angelo Landi, coadiuvato dal V.governatore di Area Lazio A.Stefano Marini Balestra, dopo aver ricordato la recente perdita del socio fondatore ing.Soletta, ha introdotto la serata presentando gli insigniti della “Menzione speciale 2021”. In particolare, quest’anno hanno meritato il diploma ben nuovi due maestri di sci viterbesi: Flavia Miralli e Giorgio Troncarelli che sono stati nominati tali dalla F.I.S.I.

Li ha descritti nel curriculum sportivo il socio Geom. Salcini alla presenza del presidente dello Sci Club di Viterbo arch. Stefano Zucchi.

Per la vela ha meritato la Menzione la giovane velista di Montalto di Castro: Eribea Letizia Canavizzi che al timone dell’acrobatica deriva per giovani O’pen Skiff dal 2019 è al vertice delle classifiche del Ranking nazionale. Una vera speranza per la vela nazionale. La piccola imbarcazione su cui oggi regata, tutta di stretta monotipia, gode di ampia vitalità nel nord del lago di Garda, vera palestra per ogni velista, ma è propedeutica ad altre classi olimpiche.

Quest’anno, per la prima volta, il Club Panathlon junior, presieduto da Umberto Battistin, ha istituito un premio. Non poteva non andare al paralimpico del nuoto Alessandro Pacchiarotti.

Le premiazioni sono proseguite con il massimo riconoscimento di “Atleta dell’anno” al giovane nuotatore campione italiano mezzofondista di stile libero Filippo Bertoni che gareggia sotto i colori del Circolo Canottieri Aniene, quindi, si allena con Federica Pellegrini e gli altri grandi del nuoto nazionale. Anche lui, speranza olimpica.

Alla carriera della lunga militanza nella dirigenza tecnica sportiva non poteva mancare all’infaticabile Sergio Burratti, vero animatore dell’atletica viterbese, presidente del comitato provinciale FIDAL di Viterbo dal 2009 al febbraio 2021 ed organizzatore di eventi in unione del Panathlon di Viterbo nel 2018 per il Meeting Internazionale di Viterbo, è stato assegnato il premio “Dirigente dell’anno”.

Dopo il saluto del Governatore di Area Cesare Sagrestani, recato dal suo Vice Marini Balestra e l’abbraccio dei sindaci di Viterbo e Vitorchiano che cosi hanno chiuso le rivalità comunali del XIII° secolo, la serata con fragoroso “Hippie, hippie hurrah” allo sport viterbese si è terminata.

Club Panathlon Viterbo