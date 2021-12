A Palazzo Doria Pamphilj 99ARTS Festival multidisciplinare di arti visive e performative

NewTuscia – VITERBO – Dal 17 al 19 dicembre 2021 dalle 16.30 alle 20.00 Palazzo Doria Pamphilij, complesso riaperto dalla Regione Lazio e gestito dalla società regionale LAZIOcrea, ospita la IV edizione 99ARTS, il festival multidisciplinare promosso dall’Associazione Culturale ARTmosfera un progetto di “Itinerario giovani” del programma GenerAzioniGiovani.it delle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù.

Giunto alla sua IV edizione, 99ARTS trasformerà per tre giorni gli splendidi saloni dello storico Palazzo Doria Pamphilij, recentemente riaperto dopo anni di chiusura, in una cittadella delle arti, coinvolgendo nella sua fase finale, ben 99 artisti. Il progetto è infatti cominciato nelle scorse settimane con 33 artisti, crescendo ad ogni appuntamento secondo il filo di un gioco numerologico che eleva il numero 3 a leitmotiv: si parte da “In33“, continuando con “+66“, per concludersi proprio con “99ARTS“. Il progetto si prefigge di riflettere sui confini osmotici tra arti visive e performative, per promuovere uno scambio attivo tra diversi ambiti culturali e con il pubblico, e al tempo stesso promuovere il lavoro degli artisti emergenti accanto a quello dei nomi più noti nel panorama del contemporaneo.

Il noto fotografo romano Angelo Cricchi, ma anche altri ospiti come Flavia Rossi, Franco Losvizzero, Arianna De Nicola, Giovanni De Angelis, The Astronut, Chiara Colizzi sono soltanto alcuni degli artisti guest presenti quest’anno, accanto agli artisti più giovani, la maggior parte dei quali sono stati scelti tramite una Call che ha premiato i vincitori under 35 e i finalisti 2021 del noto contest MArtelive.

Pur provenendo da diversi ambiti, tutti gli artisti sono stati scelti per la capacità di interagire con i luoghi, comprendendone lo “spirito” e l’identità ma anche di raccontare e confrontarsi con temi e concetti chiave della nostra contemporaneità come la sostenibilità, intesa sia come attenzione verso l’ambiente che come sviluppo sostenibile.

Palazzo Doria Pamphilj– Via Andrea Doria, 20 – San Martino al Cimino (VT)

Per informazioni: +39 333-6171498. info@palazzodoriapamphilj.it

sito: https://99arts.eu/

PROGRAMMA

· 17 dicembre

(Sala Cantinone)

PITTURA

− Aleksandar Stamenov

− Michele Bellini

− Lorenzo Bruno

− Lucrezia Psicopo

− Marco Delgado

FOTOGRAFIA

− Xiaoxiang Duan

− Albena Nikolova

− Giorgia De Micheli

− Lucrezia Piccolo

− Giordana Citti

− Gabriele Marmotta

− Yamile Benvenuto

ILLUSTRAZIONE



− Giulio Pompei

− Anna Riciputo

− Alessandro Chimenti

− Ilaria Baldini

− Elena Vitti

SCULTURA

− Federica Zianni

− Paolo Corazza

− Gennaro De Luca

STREET ART

− Stefano Bove- Zhew

− Controllo Remoto

VIDEOCLIP

− Federico Falcioni – Sabbie Mobili

− Marco Marchiori – The past is over

− N. Bonizzato & L.Tirelli – Sto impazzendo

− Silvia Clo Di Gregorio – Rampampam

VIDEOARTE

− Pietro Angelini

− Andrea Aureli

− Lorenzo Pandolfi

− Chiara Bandinelli

− Arianna Balestrieri

h. 19.30 SALUTI E CONCLUSIONI