Porrello (M5S Lazio): Più notti, più sogni, + experience: “Nuove importanti opportunità per il territorio”

NewTuscia – ROMA – Si è tenuto ieri presso la sala convegni dell’Adsp di Civitavecchia un interessante incontro pubblico, organizzato dall’assessorato al Turismo della Regione Lazio per la presentazione agli addetti ai lavori dell’iniziativa “Più notti, più sogni. + Experience”. Presenti l’assessore al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado e il vicepresidente del Consiglio Regionale Devid Porrello.

«Più notti, più sogni» – la misura con cui la Regione Lazio regala una notte in più, se ne vengono prenotate tre, e due notti di soggiorno in più, se ne vengono prenotate cinque, si ripresenta in una nuova veste per tutto l’anno 2022. In “Più notti, più sogni. + Experience”, oltre alle formule già previste, sono aggiunte due importanti novità: la formula 2+1 con cui la Regione Lazio regala una notte di soggiorno dopo almeno due notti consecutive prenotate ed utilizzate nella stessa struttura ricettiva, pensata per stimolare la destagionalizzazione e contrastare l’overtourism, e le experience, una serie di attività e servizi che potranno essere inclusi nei pacchetti turistici e i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla Regione.

“Abbiamo strutturato una misura modellata su una visione lungimirante capace di produrre effetti sia a breve che a lungo termine, finalizzata ad implementare la permanenza dei turisti nel nostro territorio, nonchè a dare un reale sostegno al comparto turistico devastato dalla pandemia. – Dichiara Valentina Corrado Assessore al Turismo della Regione Lazio. – Da mesi lavoriamo alla formulazione di «Più notti, più sogni. + Experience» che vede destinatari dell’iniziativa, in questa prima fase, gli operatori del settore turistico. Una volta accreditate le strutture e le agenzie di viaggio, predisporremo una campagna promozionale diretta ai turisti italiani e stranieri. Talvolta meccanismi articolati e complessi disincentivano la partecipazione a iniziative, ciò si traduce inevitabilmente nella perdita di preziose opportunità di crescita. Perché ciò non avvenga abbiamo incontrato fisicamente i nostri operatori nell’intero territorio regionale per illustrare gli avvisi e la modalità di funzionamento dell’iniziativa in modo chiaro e semplice, supportarli nell’adesione e dissipare eventuali dubbi. Abbiamo, inoltre, attivato dei canali di assistenza per il supporto degli operatori nella presentazione delle domande. Vogliamo sia evidente un messaggio: camminiamo al fianco ad ogni protagonista del comparto turistico perchè solo con un impegno condiviso si raggiungono risultati considerevoli. Da quando mi sono insediata lavoriamo costantemente affinché il rilancio del settore non resti un mero obiettivo ma diventi realtà concreta, un volano capace di trainare la ripresa economica del territorio”.

“Si parla spesso di Civitavecchia come una città che deve sfruttare maggiormente la sua vocazione turistica – afferma invece il vicepresidente del Consiglio Regionale Devid Porrello – e questa iniziativa lodevole dell’assessorato va esattamente in questa direzione. Ho potuto constatare con mano al convegno il grande interesse degli addetti ai lavori per questa misura proposta dalla Regione Lazio e sono convinto che in particolar modo la novità del “+ Experience” potrà essere utile per il nostro territorio per promuovere attività turistico-culturali che fino ad oggi sono state poco valorizzate ma che possono essere molto appetibili sia ad un turismo di prossimità che internazionale. L’obiettivo da cogliere è non solo un rilancio del settore turistico nel breve termine ma la creazione di un’offerta che possa diventare stabile ed affermata nel mercato anche negli anni a venire. Ringrazio l’assessore Corrado per aver presentato questa misura a Civitavecchia e per la chiarezza e cordialità avuta nel confronto con gli operatori durante l’esposizione”.