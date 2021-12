Piccola Fiera natalizia nel Borgo Fantasma di Celleno

NewTuscia – CELLENO – Secondo appuntamento della Piccola Fiera natalizia del Torracchio, domenica 19 dicembre presso la Piazza del Mercato a Celleno vecchio a cui si aggiungeranno le date del 26 dicembre e del 2 gennaio.

La visita al Borgo Fantasma si arricchisce dei colori, profumi e sapori prodotti dall’artigianato di Celleno e dei suoi dintorni, messi in mostra nel vasto piazzale che si affaccia sulla valle del Tevere, una occasione per trovare regali natalizi fatti a mano (e con la testa) ad uno ad uno.

Prosegue così la bella iniziativa che tiene aperta tutto l’anno la sala espositiva dell’ex-Mac, posta in cima alla rampa d’ingresso del Castello Orsini a rappresentare l’impegno concreto del Comune e dei produttori locali nel valorizzare il migliore artigianato come motore di benessere e ponte tra le sapienze tradizionali e i nuovi stili di vita. Dalle 10 al tramonto, gli artigiani saranno in piazza per accogliere i visitatori e descrivere le loro arti.