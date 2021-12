Innovation Days. Digital Roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria

Giovedì 16 dicembre racconta la fabbrica del futuro tra innovazione e sostenibilità

https://eventi.ilsole24ore.com/id2021/lazio

NewTuscia – ROMA – Digitalizzazione delle fabbriche, sostenibilità, nuove competenze, tecnologia e innovazione digitale nelle PMI sono alcuni degli ambiti su cui si concentrerà l’ultimo appuntamento del 2021 di Innovation Days , in programma giovedì 16 dicembre e dedicato alle imprese del Lazio.

Il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria, organizzato con il contributo di Sistemi Formativi Confindustria, dei Digital Innovation Hub di Confindustria e il supporto di 4.Manager, si terrà in diretta streaming e sarà trasmesso dalla sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma: attraverso le storie di imprenditori che hanno saputo affrontare un contesto economico difficile come quello attuale, verranno approfonditi i modelli di business innovativi e le nuove professionalità messi in campo dalle aziende del territorio per cogliere opportunità di sviluppo e di innovazione, contribuendo così alla ripresa economica.

I lavori si apriranno con gli interventi del Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Presidente di Sistemi Formativi Confindustria Luigi Serra, il Presidente di 4.Manager e Federmanager Stefano Cuzzilla, e il Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Andrea Rossi, e proseguiranno con una tavola rotonda dedicata alle modalità con cui digitale e innovazione cambiano la fabbrica, tema su cui si confronteranno Marco Agosto, Responsabile Marketing & Business Strategy di Banca Ifis, e Ivana Borrelli, Responsabile Offerta 5G Verticals di TIM.

Sarà quindi la volta di un focus sul tema innovazione, ricerca e sostenibilità per la creazione di valore in Italia con Massimo Scaccabarozzi, Presidente Janssen Italia, Head of External Affairs Johnson & Johnson Italia.

I lavori di Innovation Days proseguiranno quindi con una tavola rotonda dedicata alle sfide connesse all’innovazione in ambito sostenibilità e mobilità, tema su cui si confronteranno Emanuele Calà, Responsabile Innovation & Quality Aeroporti di Roma, Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, Pietro Mario Landini, Head of Pricing, Supply and National Accounts Enel Energia – Market Italy, Enel, Giuseppe Andrea Tateo, CEO Commerfin, e Ivan Vigolo, Group Chief Innovation and Information Officer Acea.

I lavori della mattinata si concluderanno con un dibattito sul ruolo di tecnologia e innovazione digitale nelle PMI, che vedrà intervenire Massimo Beduschi, Italy Chairman di WPP, Italy Chairman & CEO di GroupM, Simone Carrarini, Chief Revenue Officer Movesion, Alessandro De Rossi, Founder ELEN Ing. De Rossi, e Elisabetta Mari, Chief Operating Officer & Co-Founder 2hire.

Nel pomeriggio, dedicato all’Innovazione Sostenibile 4.0, è previsto un webinar a cura di Sistemi Formativi Confindustria, in cui verranno approfonditi gli strumenti a disposizione dei settori chimico, farmaceutico e sanitario per fronteggiare la sfida della digitalizzazione e della sostenibilità, il ruolo giocato dai Digital Innovation Hub a supporto dell’innovazione aziendale, le agevolazioni fiscali e finanziarie per l’innovazione 4.0 e green, nonché le tecnologie, le competenze e la formazione necessarie per le industrie 4.0.

Per seguire i lavori di Innovation Days – La fabbrica del futuro è necessario registrarsi su https://eventi.ilsole24ore.com/id2021/lazio/. A questo indirizzo è possibile anche consultare il programma dettagliato dell’incontro.

Partner dell’intero roadshow sono Banca Ifis, Enel, TIM e WPP Italia; Event Partner della tappa dedicata al Lazio sono Acea, Atlantia, Audi, Bat Italia, Commerfin, Jannsen, Pegaso Università Telematica. Location partner è l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

