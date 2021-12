Incendio in una palazzina del centro di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Vigili del fuoco, due ambulanze del 118, carabinieri e polizia locale sono accorsi ieri pomeriggio in via del Pellegrino, tra piazza della Morte e piazza del Gesù, dove in una palazzina storica di proprietà del Comune stavano divampando le fiamme.

L’incendio potrebbe essere divampato da una stufa a pellet e la momento stanno avendo luogo gli accertamenti per chiarire se sia stato usato un liquido infiammabile nel tentativo di accendere la stufa.

All’arrivo dei vigili, l’ambiente era così saturo di fumo che i pompieri sono dovuti entrare con le bombole perché l’aria all’interno dell’abitazione al quinto piano.

Due persone sono state soccorse sul posto dai sanitari del 118 e una terza è stata trovata svenuta nell’appartamento accanto, probabilmente intossicata dal fumo, e affidata ai sanitari.

I danni alla casa sono concentrati invece nella cucina e nel sottotetto.