Chiamatemi Mimi’ al Teatro Caffeina di Viterbo, spettacolo posticipato a data da destinarsi

A causa di una difficoltà tecnico-organizzativa, non imputabile in nessuna forma ad artisti e/o produzione, AR Spettacoli è costretta a posticipare la messa in scena di CHIAMATEMI MIMÌ a data da destinarsi.

Lo spettacolo verrà probabilmente recuperato nel corso dell’anno 2022.

È possibile comunque richiedere il rimborso del biglietto già acquistato (rivolgendosi direttamente alla struttura presso la quale lo stesso è stato acquistato).

Gli organizzatori si scusano con il pubblico per l’involontario disagio causato.

