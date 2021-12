Un Erasmus a Valencia per l’Istituto Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Una mobilità formativa a Valencia per l’Istituto Comprensivo Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino. Questa è stata dal 21 al 27 novembre scorso l’esperienza Erasmus+ per la Dirigente, gli insegnanti ed il personale amministrativo dell’Istituto Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino nell’ambito del progetto TILES – Teachers Improving Legality in European Schools.

TILES è un progetto Erasmus+, azione chiave 1 (KA1) – Mobilità per l’apprendimento, incentrato sulla formazione del personale della Scuola per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze.

Il personale dell’Ernesto Monaci è stato accolto dalla scuola “Number 16 School – Academia de Inglés en Valencia”, al fine di partecipare al corso strutturato finalizzato al miglioramento delle competenze di Lingua Inglese, oltre all’acquisizione di metodologie innovative CLIL e all’utilizzo delle nuove tecnologie per l’insegnamento.

Nel corso della settimana di mobilità, i docenti hanno avuto l’occasione di confrontarsi con la Scuola spagnola sulle differenze tra i sistemi e metodi educativi tra le scuole italiane e quelle spagnole.

“Un’esperienza altamente formativa e proficua quella che lo staff dirigenziale, unitamente ad alcuni insegnanti del nostro istituto, ha avuto modo di sperimentare nel corso della settimana di formazione linguistica avuta a Valencia”. Queste le parole del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Emilia Conti, che continua dicendo: “Conoscere ed apprendere la lingua inglese in una modalità veramente entusiasmante, sperimentare nuove tecniche di insegnamento: questa è stata la vera opportunità. Sentir dire dalle insegnanti: “Questa tecnica la sperimenterò con i miei alunni, vedo che effetto sortisce!!!”, per me la più grande soddisfazione. Attendiamo ora con ansia di poter svolgere l’altra mobilità, quella prevista in Svezia”.

Il progetto TILES, infatti, prevede due mobilità. Mentre in Spagna i docenti hanno partecipato al corso di Lingua Inglese sopra citato, nel 2022 verrà svolta un’ulteriore mobilità in Svezia il cui programma includerà attività di “Teaching assignment” e “Job shadowing”, che mirano all’osservazione diretta degli insegnanti e degli studenti nelle classi e all’acquisizione di metodologie didattiche innovative. Per lo specifico progetto TILES sarà inoltre centrale analizzare durante questa seconda mobilità come il sistema educativo svedese promuova presso le proprie comunità scolastiche argomenti vicini agli interessi dell’Istituto Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino, quali la legalità e l’inclusione.

Il Piano di Sviluppo Europeo, su cui si fonda il progetto, nasce dall’esigenza di sperimentare nuove tecniche didattiche che permettano di innalzare il livello di acquisizione delle Competenze Chiave Europee, in modo particolare della competenza in materia di cittadinanza e di sperimentare tecniche innovative che leghino l’inglese alle competenze digitali.

L’occasione della visita in Spagna e quella nel 2022 in Svezia saranno fondamentali anche per accrescere il network delle scuole partners dell’Istituto Ernesto Monaci al fine di avviare nuovi scambi tra studenti e nuove progettualità per il futuro. L’Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino infatti è molto attivo nell’ambito dei progetti europei, coinvolgendo oltre agli insegnanti e al personale scolastico anche e soprattutto i propri studenti in diversi progetti Erasmus+, passati e futuri.