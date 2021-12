Il punto sulla nona giornata di prima categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A: Torna al successo la capolista Tarquinia (23 punti) che supera 1-0 l’ Atletico Cimina (12) in rete Rosati a metà ripresa. Ok il Valentano (17) che supera 3-2 l’ Allumiere (10) e vola in seconda posizione solitaria, in rete per i ragazzi di mister Raspoli in rete Ingrosso (doppietta) e Saccarelli, per gli ospiti doppietta di Zimmaro. Bel pareggio tra San Lorenzo Nuovo (15) e Vetralla (11),laurentini in doppio vantaggio con Laudani e bedini, ospiti con Pistonami e De Silvestris trovano il pareggio, espulso per i locali Andrea Filoni, e nel finale nuovo vantaggio locale con Bedini, Frontoni fissa il risultato in parità. Sale in terza poszione anche la Cura (15) che batte 3-1 il Bagnaia (5) in rete per i locali Masci, Finocchi e Calevi, per gli ospiti Jadama. L’ Atletico capranica (14) batte 1-0 il castel S. Elia (13) decisivo Chialastri. Maremmana (13) Vicus Ronciglione (12), padroni di casa avanti con Chiaranda, ospiti che pareggiano con Petese. Infine terzo successo consecutivo per la Fortitudo Nepi (11) che supera 3-0 LO Sporting Bagnoregio (0) in rete Adolini (doppietta) e Manini.

GIRONE C: Ok il Real San Basilio (24 punti) che travolge 7-1 il malcapitato Soratte (16) doppiette di Cialucco e Valenzi,Michelangeli, Nuovo, Pacenti, Caglia invece segna per gli ospiti. Ok lo Sporting tanas (20) che travolge 7-0 la Castelnovese (10) in evidenza Bortoli (tripletta) e Calcaterra (doppietta) poi chiudono Cippone e Ricci Pacifici. Ok il Trevignano (18) che asfalta 5-0 il Football Jus (8) Cludio Calabresi sigla una tripletta, Dima ed Evangelista chiudono la goleada. L’ Isola farnese La Storta (17) espugna 1-0 il campo del Real Campagnano (11) decisivo Magnacca. L’ Anguillara (11) sbanca 3-1 il terreno del III Municipio (12) per i lacuali apre Pelliccioni poi una doppietta di Nicoletta.. Pareggio 0-0 tra Prima Porta Saxa Rubra (3) e Jfc Civita Castellana (11), in una partita scialba. Infine il Cesano (9) sbanca 3-0 Formello (3)in rete Zamparini, Aufiero, Mocci.