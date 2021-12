Il Punto sulla 13° giornata d’Eccellenza

F.S.

NewTuscia – VITERBO – Rallenta il Pomezia (29 punti) che impatta 1-1 in casa della Boreale Don Orione (20): in rete Masella per gli ospiti e Casavecchia per i locali. Ne approfitta appieno la Polisportiva Monti Cimini (27) che batte a Vignanello l‘ Aranova (19) 1-0, in rete Di Federico nella ripresa con un bel sinistro, lo stesso calciatore aveva colpito in precedenza un palo, ora la vetta per gli uomini di Scorsini è distante 2 punti.

Quinto successo consecutivo per il Civitavecchia (26) che batte 2-1 il Campus Eur (15), per i neroazzurri in rete Funari e Ruggero, Pellegrino aveva portato avanti gli ospiti. Città di Cerveteri (11) Maccarese (25) termina 0-0.

Ok l’ Astrea (22) vittorioso 2-1 sull’ Atletico Vescovio (11), per i ministeriali in gol Raho e Castro, per gli ospiti Luciani. Tre punti anche per il Fiumicino (15) 3-2 sull’Academy Ladispoli (22), per i locali doppietta di Clementucci e Bonis, agli ospiti non basta la doppietta di Toscano. Grifone Gialloverde (0) Certosa (21) termina 2-6 con tripletta di Cuppelletti e gol di Colasanti, Gallaccio e Tartaglione, per i locali dop pietta di Carice. Il Parioli (18) supera l’ Ottavia (8)