Problemi al teatro Lea Padovani per l’alimentazione elettrica: Sacconi bacchetta il Comune di Montalto

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Sono ormai due anni che il teatro Lea Padovani riscontra un grave problema tecnico ai contatori della corrente elettrica ed è per questo che il comune di Montalto di Castro si vede costretto ad affittare un generatore per fare gli spettacoli e per tenere gli uffici dell’assessorato alla cultura e al turismo aperti.

Fino all’altro anno abbiamo visto un teatro che a causa della grave pandemia che affligge il mondo non poteva vivere a pieno nelle stagioni autunnali e invernali.

Oggi che il mondo riapre alla cultura intesa come sviluppo economico e sociale del paese purtroppo ancora non abbiamo visto alcuna proposta di stagione teatrale e di apertura al mondo esterno.

incapace di proporre e imporre una propria linea e complice di portare avanti una gestione malata e sprogrammata degli assessorati di cui è responsabile delegata dal sindaco? Cosa succede? I fondi non ci sono? Lo squilibrio di bilancio del comune di Montalto vede l’assessore alla cultura immobile,incapace di proporre e imporre una propria linea e complice di portare avanti una gestione malata e sprogrammata degli assessorati di cui è responsabile delegata dal sindaco?

La proposta che si può fare è quella di lasciare la guida del paese per evitare ulteriori danni ai cittadini.

Eleonora Sacconi