Luce Nuova sui fatti, si parla di “Crimini e misfatti, ci rubano l’arte!”

NewTuscia – VITERBO – “Crimini e misfatti, ci rubano l’arte!”. E’ questo il titolo della 12° puntata di “Luce Nuova sui fatti” che sarà uno speciale del Centro Studi Criminologici di Viterbo dedicato a promuovere la Sag (Scuola biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il patrimonio culturale).

Il tema dei reati contro il patrimonio storico-artistico ha acquisito, negli ultimi anni, una specifica attenzione da parte delle forze dell’ordine e degli esperti sia per le molteplici valenze che ci sono in Italia, unanimemente considerato lo Stato con più monumenti storico-artistici nel mondo, che per le più moderne strumentazioni elettroniche che permettono maggiori dettagli nelle archiviazioni ed analisi dei materiali.

A parlare della tematica dei reati contro il patrimonio storico-culturale ci saranno la d.ssa Sabina Angelucci (Conservatore dei Bbcc. Perito presso il Tribunale di Civitavecchia e Direttore della Sag); il Ten. Col. Alfio Gullotta (Com. Gruppo Roma Comando Carabinieri Tutela Patr. Cult.); l’avv. Fabrizio Ballarini (Avv. Pen.,Membro del Comitato sc. del Csc e pres. com. sc. della Sag); l’Arch. Margherita Eichberg (Soprintendente della Sopr. Arch., Belle Arti e paesaggio per l’area metr. Di Roma, prov. Viterbo ed Etruria Merid.); l’Avv. Riccardo Nodari (Avv. Cassaz., membro Com. Sc. Csc); Avv. Paolo Pirani (Avv. Pen.. esperto di diritto sost. e proc., membro Com. Sc. del Csc); D.ssa Rita Giorgi (Direttore Sc. Centro Studi Criminologici di Viterbo).

Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni. Interverrà come opinionista Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes.

Le rubriche tematiche di questa settimana saranno “La nave volante” di Massimiliano Scuderi, Maria Giovanna Elmi ed Arianna Cigni; Pane e Cinema di Maddalena Menza e Il Mondo di Crimy di Cristina Tagliente.

Nella seconda parte della trasmissione torna “Aut aut”, la rubrica di cultura a cura di Emanuela Ferruzzi. Saranno ospiti di “Aut Aut” Mauro Marinelli (presidente Avis di Montefiascone) e Monica Saraca (scrittrice). Si parlerà del Natale visto da varie sfaccettature, sia sociali che culturali e storiche.

L’appuntamento è per giovedì 16 dicembre alle 21 per la 12° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

